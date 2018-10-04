Пятеро полицейских ранены в результате стрельбы в США

В результате стрельбы в городе Флоренс (Южная Каролина, США) пострадали пятеро полицейских, сообщают экстренные службы.

WPDE сообщает, что личность стрелка пока не установлена, «подозреваемый находится под стражей», передает РИА «Новости».

Отметим, что еще один инцидент со стрельбой произошел у торгового центра в Филадельфии. Там стрельба велась из машины, нападавших было как минимум двое. Пять человек госпитализированы, пострадали молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет, передает NBC Philadelphia.