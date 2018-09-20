Американка устроила «страшную стрельбу» в Мэриленде

В результате стрельбы в окрестностях города Абердин в штате Мэриленд в США погибли несколько человек, сообщили СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Информация о количестве жертв и раненых расходится: ряд СМИ сообщают о трех погибших и пяти раненых, другие источники говорят о восьми жертвах стрельбы.

Стрельба произошла на аптечном складе. Глава Мэриленда Ларри Хоган назвал инцидент «страшной стрельбой». Свидетели рассказали, что видели несколько полицейских машин и карет скорой помощи, сообщает CBS.

Очевидцы отмечают, что стрельба произошла в обычно «сонном месте» – в районе складов.

Изначально сообщалось о множестве пострадавших. Полиция города подтверждает факт стрельбы, называя ситуацию непредсказуемой. Жителей города призывают избегать района стрельбы, передает ТАСС.

Позже стало известно, что подозреваемый в стрельбе задержан полицией. Им оказалась женщина, сообщает 360tv.