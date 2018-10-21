Шестеро человек ранены в результате стрельбы во Флориде

В центре города Джексонвилл (штат Флорида) неизвестные открыли стрельбу, пострадали шесть человек.

По данным полиции, в результате стрельбы ранены шесть человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение местного управления шерифа.

Предполагается, что неизвестные могли стрелять из автомобиля.

Задержать подозреваемых пока не удалось.

В начале октября в результате стрельбы в городе Флоренс (Южная Каролина, США) пострадали пятеро полицейских.

Напомним, случаи стрельбы – не редкость в США.