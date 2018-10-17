Жертвами стрельбы в американской синагоге стали не менее 10 человек

В результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург погибли 10 или 11 человек, сообщают СМИ и информационные агентства. По данным СМИ, на синагогу напал 48-летний неонацист.

Associated Press со ссылкой на свои источники сообщает о 10 погибших, Washington Post со ссылкой на представителей местных властей – об 11, передает ТАСС.

Глава управления общественной безопасности Питтсбурга Венделл Хиссрич сообщал, что не менее шести человек, в их числе четверо полицейских, получили ранения, передает РИА «Новости».

Напомним, стрелок, открывший огонь в синагоге, задержан.

Как сообщают СМИ, в помещение вошел крупный белый мужчина с бородой и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал беспорядочно стрелять по людям.

По данным СМИ, речь идет о неонацисте Роберте Бауэрсе, 48-летнем почитателе Адольфа Гитлера. Сообщалось, что Бауэрс ненавидит президента США Дональда Трампа, так как считает, что того контролируют евреи.