Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

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26 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Запад задумался о развале альянса России и Китая

В качестве министра иностранных дел Юбер Ведрин встречал Владимира Путина в ходе визита президента во Францию почти 18 лет назадФото: Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС
Европейцы должны отказаться от духа крестовых походов и изменить отношения с Россией. Об этом говорят и опросы общественного мнения, и выступления различных европейских политиков, что действующих, что бывших. Ярким примером стала статья бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, в которой он упрекнул Европу за то, что она злится на русских, потому что они остались русскими. На деле Европу к дружбе с Россией толкает страх перед Китаем. Подробности...
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Какую пользу феминизм приносит мужчинам

Деятельность активисток феминизма зачастую может быть полезной для мужчин и благотворной в целомФото: Anton Vaganov/Reuters
Один из лозунгов «третьей волны феминизма», набирающей популярность в том числе и в России, лишение мужчин их «привилегий». Добровольно расставаться с привилегиями готовы далеко не все, что подразумевает борьбу, а в глазах радикалов − гендерную войну. Меж тем феминизм приносит пользу не только женщинам, но и мужчинам, против которых направлен. Он делал так раньше, он делает так сейчас. Подробности...
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Узбекская «перестройка» удостоилась лести Запада

Судя по публикациям западных СМИ, в Узбекистане наступил настоящий праздник демократииФото: Sadat/Zuma/ТАСС
Правящая партия Узбекистана теряет голоса после отмены Центризбиркомом страны итогов парламентских выборов на нескольких участках. Президент Мирзиёев урезает полномочия госбезопасности. The Economist называет Узбекистан «страной года», а СNN – лучшим туристическим направлением. Это политическая оттепель и ее объективная оценка в западных СМИ или уловки Ташкента по улучшению международного имиджа страны? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

Юрий Максимов, журналист, писатель
Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
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Украина первой признала республики Донбасса

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              Юрий Максимов

              Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

              Юрий Максимов
              журналист, писатель
              		 26 декабря 2019, 12:16

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              Хайп, пиар и ложные посылы

              Трагедия с участием «лубянского стрелка» вызвала резонанс в обществе. Не обошлось и без громких заявлений. Стрельба в центре Москвы вызвала предсказуемую волну негодования со стороны обывателей и сторонников ужесточения оборота гражданского оружия. На эту конъюнктурную тему не отписался только ленивый.

              В отдельных случаях в анализе ситуации и предлагаемых действиях звучали разумные нотки. Но в целом аналитики и эксперты в отношении примененного нарезного оружия выступили одинаково эмоционально и категорично – ограничить или запретить. Без какой-либо оглядки на суть вопроса, здравый смысл и возможные последствия.  

              Одним из таких радикалов оказался публицист Максим Кононенко, на которого сослался автор статьи «Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии», опубликованной в газете «Взгляд». Прецедентом это не назовешь, но и без внимания такой сложный вопрос, как оценка трагедии с применением законного гражданского оружия, оставлять нельзя.

              Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

              Разберу посыл Кононенко с объективной позиции. Возможно, для кого-то это станет ориентиром для понимания уровня аргументации основной массы «говорящих голов» и основанием для более взвешенных оценок ситуации.

              Зачем молодежи нужно оружие и почему никто не требует запретить автомобили?

              Начало цитаты Кононенко из публикации в Facebook (пунктуация и орфография автора сохранены): «... уже в ТРЕТИЙ раз мы поднимаем вопрос о том, на каком основании выдают разрешения.

              Керченский стрелок, Благовещенский стрелок – вообще пацаны были. У выдававшего разрешение не возникло вопроса: ЗАЧЕМ 18-летнему пацану ПОМПОВОЕ ружье? Ну то есть охотничье – мы понимаем, охота. Есть регионы, где люди рождаются с охотничьим ружьем в руках. И всю жизнь с ним живут» (с).

              Ну что же, давайте обо всем по порядку. Апелляция к юному возрасту здесь неуместна – в 18 лет в России не только ружье можно купить, но и получить в пользование автомат, пулемет или снайперскую винтовку. В армии. Для войны ты созрел, для дробовика – нет. Диссонанса это ни у кого почему-то не вызывает.

              В России зарегистрировано около 4,4 млн владельцев гражданского огнестрельного оружия (менее 3% от общего числа населения), а всего на руках находится порядка 6,5 млн «стволов» различного типа. Право на владение оружием в нашей стране столь же неотъемлемо, как и право на владение автомобилем. Если человек нормальный – государство по исполнении 18 лет доверяет ему и то и другое. Еще с 18 лет можно завести семью, что куда ответственнее покупки ружья. И спрашивать гражданина о мотивах естественных желаний никто не должен и не собирается – у нас свободная страна.

              От применения гражданского оружия, включая оружие самообороны, в России в 2015 году погибло 594 человека, то есть 0,0004% от общего числа населения России. Это десятитысячные доли процента, причем сюда же входят несчастные случаи и доказанные случаи самозащиты. Более свежих данных я не нашел, но последние годы в МВД отмечали резкое снижение количества владельцев оружия и, соответственно, единиц самого гражданского оружия. Поэтому цифра четырехлетней давности будет вполне применима и к 2019 году.

              Число легковых автомобилей в нашей стране – более 42 миллионов. Статистически машина есть практически в каждой семье. Автолюбителей у нас в 10 раз больше, чем владельцев гражданского оружия. Все знают, что автомобиль – это источник повышенной опасности. За 2018 год в России в ДТП погибло около 18 тыс. наших сограждан. Это население небольшого города, или больше чем 0,01% от общего числа жителей страны. А в 2015 году количество погибших было еще больше.

              Проще говоря, от применения автомобилей в России гибнет примерно в 30 раз больше людей, чем от применения оружия. И в 95% случаев причиной ДТП становится человеческий фактор во всех его проявлениях, каждый десятый смертельный случай происходит по вине пьяного водителя. При этом все знают, как у нас легко и просто получить (порой – просто купить) права и как наплевательски мы относимся к соблюдению правил дорожного движения.

              Но почему-то эта ужасающе стабильная «автомобильная» статистика, которая намного хуже европейской, не вызывает резонанса у наших журналистов и политиков. А ведь вдумайтесь: ежедневно в России на дорогах погибает 50 человек и в разы больше остаются калеками.

              Запрет на оружие не влияет на смертность

              Важно понимать, что степень либеральности законодательства об оружии не оказывает прямого влияния на уровень смертности в результате его применения. Об этом говорит открытая статистика, полученная из различных международных организаций. К примеру, в Бельгии и Швейцарии от применения оружия на 100 тысяч человек за год гибнет 3,7 человека, во Франции – пять человек, в США – 11,3. В «благополучной» Финляндии убивают больше, чем в Мексике, и в разы больше, чем в России. В Австрии, Канаде и Норвегии этот показатель колеблется в районе трех с половиной человек, в Швеции, Италии, Дании, Португалии – двух человек.

              В России, внимание, этот показатель один из самых низких в мире – 1,4, при этом сюда включены и покушения на убийство. Реальный же показатель – 0,35. Чуть лучше дела только в Англии, но там оружейное законодательство одно из самых жестких в мире, круче только в Японии и Китае. Таким образом, даже с некоторыми допущениями, по уровню смертности от применения оружия Россия выглядит островком безопасности даже среди стран «золотого миллиарда».

              Купить оружие в России непросто

              Следующая цитата М. Кононенко: «Видимо, разрешение на приобретение не подразумевает градаций – что именно ты покупаешь. Но в магазине-то человек, который продает, мог поинтересоваться? Или позвонить куда следует. Или же он купил с рук? Ну так может запретить продавать огнестрельное оружие с рук – а только через уполномоченный орган? Спортивное – мы понимаем. Человек любит стрелять. Я люблю стрелять. У меня много пневматики. Но ПОМПОВОЕ ружье – это оружие убийства. Оно больше ни для чего не предназначено» (с).

              Выдаваемая в МВД лицензия на приобретение как раз подразумевает наличие градаций по предполагаемому использованию оружия. Но закон об оружии не обязывает продавца в оружейном магазине задавать вопросы о том, для чего человек покупает ружье или винтовку. Его задача – продать, все остальное – в компетенции МВД.

              И куда должен звонить продавец, в какие «куда следует»? И какую такую «продажу с рук» без посредника в лице «компетентного органа» имеет в виду публицист Кононенко? И на каком основании вы, Максим, утверждаете о том, что «помповое ружье – это оружие убийства»? Или вы полагаете, что охотничий или спортивный дробовой полуавтомат 12-го калибра для этих целей годится меньше? Или огнестрельное оружие, конструктивно отличающееся от «помпы», в принципе не предназначено для убийства?

              Помповые ружья выпускаются в огромных количествах, они активно используются в спорте по всему миру, в различных дисциплинах практической стрельбы.

              Для охоты помповое ружье с нормальной длиной ствола порой куда удобнее классической охотничьей самозарядки – хотя бы по причине большей надежности. Поэтому помповые ружья часто продаются с двумя стволами: длинным (дробовым) и коротким (пулевым). Да и выбор оружия – личное дело каждого.

              Покупка ружья, как и покупка авто, никак не может квалифицироваться как жажда убийства. Большая часть приобретенного оружия вообще никогда не покидает сейф, что особенно характерно для жителей мегаполисов – у людей просто нет времени поехать пострелять. Но сам факт наличия оружия в доме греет душу нормального мужчины, это вам подтвердит и объяснит любой психолог. Вооруженный человек ментально более свободен. Да и сама стрельба, на охоте или на стрельбище, является прекрасной разрядкой, проверенным и хорошо изученным средством для снятия психического напряжения.

              Купить в России оружие непросто. Уже несколько лет как в 20 раз увеличена госпошлина на получение лицензии на приобретение оружия. В 35 раз подорожал бланк разрешения на хранение и ношение оружия. В несколько раз подорожали услуги медицинской комиссии и принципиально ужесточились условия ее прохождения. В МВД вам могут запросто отказать в получении лицензии, а два административных правонарушения в течение года – это повод для конфискации всего оружия из сейфа провинившегося гражданина.

              Стрельба в неположенном месте, халатность при транспортировке, малейшие нарушения правил охоты, хранения оружия и боеприпасов – это все законные поводы для обезоруживания и жесткого наказания. Крайняя дороговизна охоты, а также катастрофическая нехватка доступных тиров и стрельбищ является дополнительной причиной снижения числа владельцев оружия, массового закрытия оружейных магазинов и деградации всей оружейной отрасли. 

              Покупка карабина – повод для беспокойства?

              Следующая цитата: «Теперешний случай, конечно, сложнее. Если у человека было разрешение на гладкоствольное оружие и он мог купить «Сайгу» (это, если кто не знает, автомат Калашникова без автоматической стрельбы) – то тут сложнее вычислить мудака. Но с другой стороны, любой человек, который покупает «Сайгу», априори должен рассматриваться под лупой. Ибо ЗАЧЕМ он ему? На охоте гладкоствольное ружье как-то традиционнее и сподручнее» (с).

              Тут у публициста Кононенко все смешалось в кучу. Чем нарезная «Сайга» смертоноснее любого другого нарезного полуавтомата? Знает ли Максим, что чисто спортивный по предназначению самозарядный «Вепрь» или сугубо охотничье полуавтоматическое ружье Benelli 12-го калибра в городских условиях куда смертоноснее? Один выстрел картечью на дистанции до 50 м – это эквивалент очереди в полмагазина из автоматического оружия под промежуточный или пистолетный патрон. Почему покупатель «Сайги» должен вызывать какой-то особый интерес со стороны правоохранительных органов? И с каких это пор дробовик на охоте стал более традиционным и сподручным? Где, когда, на какой охоте?

              И почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от покупателя спортивного автомобиля? Почему Максим Кононенко не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных авто или служебных автобусов/грузовиков и не возмущается феноменом безнаказанности так называемых стритрейсерш вроде Мары Багдасарян?

              Как и следовало ожидать, в завершение своей мысли Максим Кононенко выдал сакральное: «И запрет на гражданское использование нарезного оружия кажется вполне разумным» (с).

              Вот с такими «разумными» заявлениями нужно быть осторожнее. Если насчет полного запрещения «травматики» в охотничьей среде особых возражений нет (наигрались), то запрет оборота гражданского нарезного оружия станет причиной социально-экономических потрясений.

              Возможные последствия

              На фоне недавних положительных изменений в законе об оружии (разрешение самостоятельного снаряжения патронов к нарезному оружию, контрольный отстрел винтовок раз в 15 лет) запретные действия со стороны власти будут не только негативно восприняты со стороны владеющей оружием части общества, но и приведут к серьезным последствиям.

              Одним махом рухнет оружейный/околооружейный рынок, тяжелейшие потери понесут многочисленные производственные компании, многие из которых быстро обанкротятся. Исчезнут целые виды спорта (высокоточная стрельба, снайпинг, бенчрест, варминтинг, направления практической стрельбы). Сотни тысяч людей, в том числе высококвалифицированные специалисты, потеряют работу, а бюджет страны недосчитается весомых налоговых отчислений. Станет невозможной охота, требующая точного выстрела.

              И это не только охота на туров или снежных баранов, но и традиционная промысловая добыча пушного зверя на огромных территориях Сибири и Дальнего Востока.

              Охота на опасных зверей вроде медведя станет менее эффективной и гораздо опаснее, ухудшится ситуация с отстрелом хищников. Станут ненужными несколько профессий. Начнется неизбежная межотраслевая деградация. Десятки миллиардов бюджетных рублей уйдут на выкуп у населения нарезного оружия и его утилизацию. В выигрыше окажется лишь черный рынок оружия, что добавит головной боли МВД и ФСБ, которым и так есть чем заниматься.

              Россия понесет невосполнимые имиджевые потери. Наша страна потеряет перспективы развития отрасли, крайне важной для нормального государства. ДОСААФ у нас уже загублен, поэтому сотни тысяч людей не смогут получить навыки стрельбы из нарезного оружия. А это – прямая угроза госбезопасности России.

              Что делать?

              Призывы к запрету нарезного оружия – это глупость. Любой запрет провоцирует протест и может привести к непредсказуемым последствиям. В условиях антиоружейной истерики теряется культура владения оружием. Лучшая профилактика любых проблем – это системная разъяснительная работа со стороны государства и профильных общественных организаций.

              В советское время ДОСААФ готовил десятки миллионов стрелков. Это никого не пугало. До середины 1970-х годов гладкоствольное оружие не регистрировалось вообще, а малокалиберные винтовки продавались в магазине спорттоваров, как теннисные ракетки. Власть не боялась граждан, вооруженных незарегистрированным оружием. Обилие стрельбищ, тиров, доступный стрелковый спорт и грамотная государственная пропаганда – все это определяло оружию достойное и безопасное место в системе воспитания и военно-патриотической подготовки.

              Убивает не оружие, убивает человек. Когда подросток каждый день видит сцены убийства на экране телевизора, когда он массово убивает в компьютерных играх, когда он видит сцены насилия в школе, на улице и дома – он быстро приобретает иммунитет к жестокой повседневности. Он перестает ценить жизнь и нормальные человеческие отношения. И когда случается страшное, в этом виновато не оружие, а мы все: и общество, и государство. Задумайтесь над этим – виноват каждый из нас. Быть может, нужно как-то решать причины проблемы?


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              Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

              Сергей Мардан, публицист
              То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
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              Германия вряд ли чем-то ответит США

              Василий Федорцев, политолог, германист
              В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
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              Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Москва и Киев при посредничестве ЕС наконец-то обговорили условия заключения нового транзитного договора. Главными выгодоприобретателями которого являются Евросоюз и Россия. Украина тоже выиграла – тактически. А стратегически – проиграла. Подробности...
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              Меньшинства отправляются в крестовые походы

              Алексей Алешковский, сценарист
              Можете представить реакцию нашей оппозиции, если бы кому-то из инакомыслящих выписали пятнашечку за сожжение государственного флага? А прекрасную Россию будущего, в которой ту же пятнашечку выписали за сожжение флага ЛГБТ? Подробности...
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              Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

              Андрей Манчук, политолог
              Нетерпимость к Бандере и символике украинских правых совершенно логична для испанских антифашистов – тем более, что обструкцию Зозули уже поддержали болельщики из других стран. Подробности...
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