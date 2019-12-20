В ОП раскритиковали подачу информации о стрельбе на Лубянке в соцсетях

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич раскритиковал публикации в социальных сетях о перестрелке в центре Москвы у зданий ФСБ.

«Есть еще один момент, о который мы постоянно говорим, – насколько должны быть готовы органы власти и силовые структуры давать реальную информацию. Сколько времени существовал в «Инстаграме» фейковый аккаунт fsb_official, который сыграл свою роль в распространении этих фейков? И кто мешал раньше его найти, вернее вычислить, разоблачить, заблокировать? Кто мешал оперативно подкармливать СМИ реальной информацией?», – заявил Малькевич, слова которого опубликованы на сайте ОП.

По его словам, социальные сети и телеграм-каналы могут «разгонять информацию в считанные секунды», поэтому есть необходимость подписания хартии между «владельцами крупнейших сеток» и телеграм-каналов, так как они используются как источники информации.

«Общественная палата готова свою площадку для этого предоставить, собрать их и обсудить как действовать на случай ЧП: не хайповать на трагедии, а проверять информацию; сотрудничать друг с другом, а не пытаться обойти в подаче «сенсационной» информации; помогать людям, не смакуя несуществующие подробности трагедии, а предупреждая, например, людей о необходимости покинуть те или иные опасные зоны и т. д», – отметил он.

Малькевич считает, что социальные сети должны заниматься саморегулированием.

«Невозможно не отреагировать на то, что творилось в отдельных социальных сетях в плане комментариев: язвительных, хамских, оскорбительных, идиотских. К сожалению, отдельные сетки смаковали произошедшее, глумились над жертвами, пытались издеваться, неудачно острить», – добавил общественник.

«Я считаю, что телеграм-каналам необходимо выработать меморандум – инструкцию, как действовать в таких ситуациях, как в Москве. Это уже сила, особенно когда происходят столь стремительные события, напрямую влияющие на безопасность и жизнь их читателей. Когда наши информационные соперники врут о таких критических событиях, желая нанести вред обычным гражданам, то вряд ли кто-то из нормальных авторов готов это поддерживать. Пусть даже кто-то не готов противодействовать, но хотя бы включаться на допустимом для себя уровне. Одни готовы транслировать информацию от силовиков, другие – сообщать, как обеспечить безопасность себе и своим детям, третьи просто попросят пропускать скорые и машины спецслужб, а четвертые не будут бездумно гнаться за хайпом и делать перепосты неизвестных каналов», – заключил он.

Во время операции по ликвидации устроившего стрельбу мужчины на Лубянке несколько информационных каналов распространяли ложные данные о происходящем со ссылкой на канал в инстаграме fsb_official_, приняв его за официальную страницу спецслужбы.