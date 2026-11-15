Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Умер 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Григорий Башкатов
В Ставрополе умер 99-летний ветеран ВОВ Григорий Башкатов
В Ставрополе на сотом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, офицер морской пехоты в отставке Григорий Башкатов, сообщил глава города Иван Ульянченко.
Григорий Башкатов был офицером морской пехоты в отставке, заслуженным ветеринарным врачом и почетным гражданином Ставрополя, написал Ульянченко в Max.
Глава города отметил, что всю свою жизнь он посвятил служению Родине и в свои 99 лет был примером стойкости, жизнелюбия и бодрости духа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ставропольском крае на 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шкуратенко.
Летом в Узбекистане в возрасте 116 лет ушел из жизни старейший фронтовик страны Розибой Сатторов.
В начале года в Торонто в возрасте 109 лет умер ветеран Виктор Хоменко, участвовавший в боях за «Невский пятачок».