Взгляд
20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:56  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
Перейти а раздел…

Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
Перейти а раздел…

В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
Перейти а раздел…

Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

После развала НАТО трещины пойдут по ЕС

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз в случае развала НАТО рискует деградировать до уровня чисто экономического объединения, а Германия — утратить контроль над тем, что происходит восточнее ее границ. А там может произойти все что угодно, вплоть до появления Междуморья, о котором мечтают польские политики. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Меркель объявила войну Трампу

    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 62 комментария
      Перейти а раздел…

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 11 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

          Перейти а раздел…
          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперты оценили эффективность спецслужб во время стрельбы на Лубянке
              Отец стрелка с Лубянки заявил о зомбированииРоссия и Украина пришли к соглашению по газуТрамп потребовал немедленно запустить процесс импичментаВооруженную группу молодых людей задержали в центре Москвы
              В квартире стрелка с Лубянки нашли арсенал с оружиемШарий поглумился над «мощной политической акцией» СенцоваХафтар дал войскам Сараджа три дня на уход из Триполи и СиртаВ России предложили провести перепись сим-карт
              Психолог предложила ужесточить проверки владельцев оружия после стрельбы на ЛубянкеВетеран «Альфы»: У спецслужб нет устройств для чтения мыслей людей с оружиемШведскую журналистку удивили российские поездаMercedes Gelandewagen сбросили с вертолета в Карелии (видео)

              атака на ФСБ


              Стали известны подробности жизни стрелка с Лубянки

              Украинский журналист


              Цимбалюк придумал ответ Путину про украинские танки

              война за «Северный поток»


              Пушков оценил способность Германии бросить вызов «Большому брату»

              Видео

              ошибки СССР


              Путин не простил Ленину развала России

              современные достижения


              Российская экономика заканчивает с советским наследием

              борьба с пьянством


              Минздрав напрасно помянул Горбачева добрым словом

              импичмент президента США


              Трамп пережил свой Сталинград

              транзит газа


              Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

              Сокрушительная победа


              Геворг Мирзаян: Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

              Скрывать все сложнее


              Дмитрий Дробницкий: Импичмент – это способ расставить ловушки

              Нетрадиционные ценности


              Сергей Мардан: Воспитание детей ремнем и ЭКО одинаково неэтичны

              на ваш взгляд


              Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?

              Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

              Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»   20 декабря 2019, 11:42
              Фото: Кадр из видео
              Текст: Антон Крылов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям?

              Стрельба в центре Москвы всерьез не напугала горожан – на опубликованных видеозаписях мы видим, что люди спокойно идут, не обращая внимания на выстрелы. Девушки в кафе вообще, похоже, не осознали опасности и шутили про «пуленепробиваемое стекло». На одной из записей сотрудник спецслужб пытается остановить людей, которые переходят дорогу на светофоре, но некоторые игнорируют его и продолжают идти.

              Между тем ситуация была очень серьезной, хоть и не настолько, как могло показаться в первые часы после начала стрельбы. Немалую роль в нагнетании ситуации сыграли Telegram-каналы, анонимные и не очень. Именно в Telegram появилась информация о троих напавших на приемную ФСБ, в одном из каналов было заявлено о пятерых погибших, в другом было названо имя погибшего сотрудника ФСБ, а через некоторое время тот же канал поправился, что этот сотрудник только ранен, а погиб другой.

              Стремление первым сообщить «горячую» информацию, пренебрежение проверкой данных, полное отсутствие ответственности за распространение фальшивок – все это сыграло дурную шутку с Telegram-каналами и их читателями. Роскомнадзор, похоже, признал поражение в борьбе с Telegram, но обилие фейков вокруг происходившего в самом центре Москвы всерьез подкосило доверие к этому источнику информации (если оно у кого–то еще сохранялось).

              В итоге после того, как волна дезинформации схлынула, выяснилось, что нападавший был один, звали его Евгений Манюров, ему было 39 лет.

              Манюров был неженат, жил с матерью в подмосковном Подольске. Он учился в Академии правосудия, работал в различных ЧОПах, увлекался спортивной стрельбой, занимал призовые места на соревнованиях.

              В центре Москвы он стрелял из охотничьего карабина «Сайга» (это, по сути, автомат Калашникова без возможности стрельбы очередями). Плюс к этому дома у него нашли большой арсенал, включавший в себя несколько травматических пистолетов и нарезных охотничьих ружей. Всё было куплено абсолютно законно.

              «Комсомольская правда» взяла интервью у одного из тренеров Манюрова, задав вопрос: не производил ли он впечатление ненормального?

              «Ну, подождите, как ненормальный? У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 мм со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе», – ответил тренер. 

              Получается, это уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях получил оружие. Неудивительно, что у многих людей возникает вопрос: насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям?

              «... любой человек, который покупает «Сайгу», априори должен рассматриваться под лупой. Ибо ЗАЧЕМ он ему? На охоте гладкоствольное ружье как-то традиционнее и сподручнее. И запрет на гражданское использование нарезного оружия кажется вполне разумным», – пишет публицист Максим Кононенко.

              Он же отмечает, что в случае со стрельбой в Керчи также неясно, почему ни у кого не возникло вопроса, зачем молодой человек покупает помповое ружье: «...  это оружие убийства. Оно больше ни для чего не предназначено. Видимо, разрешение на приобретение не подразумевает градаций – что именно ты покупаешь. Но в магазине-то человек, который продает, мог поинтересоваться? Или позвонить куда следует. Или же он купил с рук? Ну так может запретить продавать огнестрельное оружие с рук, а только через уполномоченный орган?» – задает вопрос Кононенко.

              После трагедии в Керчи, напомним, обсуждалось ужесточение правил владения охотничьим оружием, но никаких конкретных решений принято не было. К тому же тогда основные предложения касались возраста выдачи разрешения, а Манюрову, напомним, было 39 – мужчина среднего возраста.

              Безусловно, сторонники владения оружием и эксперты оружейной отрасли сейчас начнут приводить стандартные доводы о том, что убивает не ружье, а человек, что если кому-то захотелось убить, то он придумает, как это сделать, что кухонными ножами убивают гораздо больше, но запретить их никто не предлагает, и так далее, и тому подобное.

              Так, генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов считает не целесообразным «тревожить» законодательство об охранной деятельности. «Кадровые и правовые требования к сотрудникам ЧОПов четко прописаны в федеральном законе об охранной деятельности. Там есть все соответствующие требования и критерии. Вместо того, чтобы придумывать новые подзаконные нормативные акты, нужно исполнять те, что есть. Достаточно потревожить один правовой акт, и поплывет все остальное», – сказал Ворожцов газете ВЗГЛЯД. Что же касается опасности попадания оружия в руки неадекватных людей, то «во всем мире за столетия не нашлось способов предотвращения подобных явлений, кроме профилактики», в том числе психиатрического характера, полагает собеседник.

              Тем не менее действительно непонятно, зачем живущим в городах людям нарезное оружие, позволяющее вести прицельную стрельбу на большом расстоянии.

              Возможно, законодателям действительно пора задуматься о том, чтобы серьезно ограничить право людей на владение огнестрельным оружием.

              Например, оно может храниться не дома, а на охотничьих базах, вдали от цивилизации.

              Также очевидно, что для получения права на владение оружием должна проводиться серьезная психолого-психиатрическая экспертиза, а не рутинная процедура получения справки, как это происходит сейчас.

              Более того, участившиеся случаи убийств с применением официально зарегистрированного охотничьего оружия – повод прислушаться к доводам зоозащитников о полном запрете охоты, хотя это, безусловно, вызовет массовое возмущение охотников.

              Но если даже в США с их традиционными мощнейшими домашними арсеналами после череды расстрелов начали всерьез обсуждать ограничения на владение оружием, то в нашей стране сделать будет гораздо проще.

              Впрочем, эту тему, безусловно, должны серьезно проработать специалисты по безопасности, от скороспелых мер никакой пользы не будет.

              Что же касается мотивов Манюрова, то они по-прежнему остаются неясными. Его мать в интервью журналистам рассказала, что он «общался с арабами по-английски», отец – что сын некоторое время работал охранником посольства Объединенных Арабских Эмиратов. Но этого недостаточно, чтобы говорить об «арабском» или любом другом следе. В соцсетях его активность была минимальной.

              Пока неизвестно, как именно «лубянский стрелок» добирался из Подольска до центра Москвы и почему не сработали многочисленные рамки, установленные на входах в метро. Впрочем, вполне возможно, что он просто взял такси, что в очередной раз вызывает вопрос, а нужны ли все эти многочисленные рамки и способны ли они предотвратить хоть что-то противозаконное?

              Безусловно, вопросов сейчас будет очень много – и к тем, кто выдавал Манюрову справку о психическом здоровье, и к тем, кто проигнорировал то, как он копил свой арсенал, и ко всей системе выдачи разрешений на владение оружием.

              Понятно, что абсолютной безопасности не бывает, но все-таки участившиеся случаи противозаконного использования законно полученного оружия явно свидетельствуют о том, что перемены в этой области давно назрели.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............