Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка?

Новозеландская полиция проводит обыски в одном из помещений в городе Данидин в рамках расследования теракта в мечетях города Крайстчерч, сообщил ТАСС в пятницу днем. Мечеть в Данидине, втором по величине городе на Южном острове новозеландского архипелага (первый по величине – Крайстчерч), также должна была стать целью нападения террористов. О ней говорилось в манифесте одного из стрелков, 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, объяснившего свой поступок местью. Таковы последние новости о расследовании крупнейшего теракта в истории Новой Зеландии.

Напомним, в пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. Были убиты, по последним данным, 49 человек, около двух десятков раненых доставлены в больницы.

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет россиян, сообщил представитель нашего посольства в Новой Зеландии.

Но «русская тема» все-таки стала одним из важных – и странных – моментов в этой трагедии. Когда в прессу попали фото оружия, из которого стрелял Таррант, то все разглядели на его магазинах массу надписей. Среди них различима фамилия российского адмирала Дмитрия Сенявина, который прославился победой над турками в Дарданелльском сражении в 1807 году.

Заметны надписи на грузинском языке – это имена осетинского полководца Давида Сослана (мужа царицы Тамары) и царя Давида Строителя, а также по-сербски – имя писателя и военачальника, борца против османского ига Марко Милянова. Также британского адмирала Эдварда Кодрингтона, который воевал против турок. Не столько антимусульманская, сколько антитурецкая направленность теракта, совершенного австралийцем и его сообщниками в Новой Зеландии, очевидна. Таррент и не скрывал своих целей.

За день до расстрела Таррант опубликовал манифест, в котором назвал свои действия терактом, а также призвал к убийству германского канцлера Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана. Он пояснил, что на совершение атаки его подтолкнул теракт в Стокгольме в 2017 году. Тогда от рук исламистов погибли пять местных жителей, 14 были ранены. Отдельно Таррант выделил гибель 11-летней Эббы Аккрлюнд, подчеркнув, что мстит именно за нее.

Всего, напомним, по делу задержаны четыре человека, в том числе женщина. О втором стрелке известно, что ему 20 лет и ему предъявлено обвинение в убийстве. Полиция намерена предъявить обвинения всем задержанным по мере завершения допросов. Правоохранители заверяют, что круг подозреваемых полностью известен следствию и поиски других возможных участников преступления не ведутся.

Ни один из задержанных не был в поле зрения полиции или антитеррористических подразделений страны прежде. Как подтвердил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, участвовавший в нападении австралиец придерживается экстремистских, крайне правых взглядов.

После стрельбы полицейские обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных в автомобилях, припаркованных возле мечетей.

В Сети появилось видео задержания мужчины, который подозревается в причастности к бойне. На кадрах видно, как полицейские въехали в машину стрелка, вытащили и повалили его на землю.

Власти страны назвали инцидент терактом. Президент Турции Тайип Эрдоган решительно осудил теракт. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter. «Пусть Аллах помилует жертв и дарует скорейшее выздоровление раненым людям», – написал Эрдоган, назвавший это преступление проявлением расизма и исламофобии.

Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. «Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание», – приводит текст телеграммы сайт Кремля.

Update: New Zealand police says four people are in custody after shootings and that they found, secured IEDs amid mosque attacks. #Christchurch pic.twitter.com/JMBxumPJEl — Zahid Mazhar (@ZahidMtweets) 15 марта 2019 г.

«Главная причина – страх сокращающегося населения перед усиливающейся другой частью», – считает политолог-американист Борис Межуев. Фактор исламофобии в Новой Зеландии присутствует. Эксперт считает, что главная причина этого явления не терроризм, а демография. Огромнейшие диаспоры рассыпаны по разным городам и странам, а не сосредоточены в одном конкретном месте. Межуев считает, что общность, которая не сокращается, а расширяется, создает ощущение, что мусульман в мире становится все больше и больше. «По мере демографического упадка других частей человечества проблема религиозных и цивилизационных различий является фактором усиления ксенофобии и исламофобии в разных регионах мира», – пояснил эксперт причину, по которой проблема докатилась до островного государства в Тихом океане. Безусловно, демографический дисбаланс усиливается, в связи с этим усиливаются и проблемы – «едва ли мир будет спокойно смотреть на эту диспропорцию». Видимо, вопрос о миграции будет так или иначе возникать, считает политолог.

«Главное не то, что эти теракты есть, а то, что нет устойчивого умного сопротивления, несмотря на рост отторжения либеральной политики в обществе», – заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов газете ВЗГЛЯД.

Колташов считает, что это ответ на леволиберальный поворот политики в странах англосаксонского мира и еврозоны. Он вызывает сильнейшее раздражение в обществе, которое нельзя выражать легальными способами. Люди, представляющие наиболее передовые слои этого буржуазного общества, воспитанные в этике протестантского труда, равенства полов и представительной формы правления, оказываются под давлением либерального идеологического фронта, который говорит им, что они расисты и по природе своей ксенофобы. «Вы не можете сказать, что требуете жесткой культурной политики в отношении переселенцев из исламских стран, потому что тут же попадете под прессинг масс-медиа и судебное преследование», – пояснил Колташов.

Эксперт утверждает, что СМИ, партии и общественные структуры находятся в руках западной финансовой элиты, которая стоит за всем этим процессом. Наиболее развитая часть общества, которая может сопротивляться, опасна для нее.

Позитивная дискриминация диктует коренному населению, что оно должно признавать право на культурные особенности, в том числе на радикальный ислам. Бить женщин и заставлять их носить ужасную черную одежду – это культурная особенность. «А выражать несогласие нельзя, мы вас объявим фашистами, гитлеропоклонниками», несмотря на старую социал-демократическую традицию культурной ассимиляции эмигрантов, не всегда добровольно обязывающую сделать их членами общества.

Колташов полагает, что эта политика направлена на расщепление общества и удержание его под контролем. То есть на ликвидацию той демократии, которой мейнстримные западные либералы кичатся. «В первую очередь сносится свобода слова и свобода иметь собственное мнение, хотя запрещают это все только большинству», – подчеркнул эксперт. Эта репрессивная политика на самом деле направлена на ущемление прав большинства, которое живет не в обрядовых традициях, а в рамках современной экономики и свободных отношений. При этом производственная экономика, на которой эти слои выросли, в упадке.

Эксперт назвал это явление политикой ложной гуманности. В результате не может возникнуть организованное сопротивление в виде сильных профсоюзов и левых партий. Поэтому и появляются такие одиночки, что на самом деле только ухудшает ситуацию. Политолог предполагает, что подобных терактов будет еще много из-за роста «пассивной неприязни шокированного обывателя».

Заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН Дмитрий Мосяков отметил, что в Новой Зеландии очень патриархальное общество – «которое во многом напоминает фильмы про американскую глубинку, люди исключены из либеральной парадигмы, абсолютно не доверяют никаким судам и правительству». Население, охраняющее свой мир и рассчитывающее только на самих себя, и если в их головы начинают распространять идеи, что этот мир может кто-то нарушить, то происходят подобные события, утверждает эксперт.

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В Европе общество включено в либеральные процессы, люди выходят на манифестации, если им что-то не нравится, апеллируют к политикам, парламенту, законам. «А здесь другой мир, если такие идеи приходят, они просто собираются и решают их, как им представляется, единственно верным путем», – пояснил востоковед газете ВЗГЛЯД. Это происходит на периферии глобального мира, потому что там сохраняются наиболее традиционные отношения, которые в меньшей степени завязаны на современные западные либеральные ценности.

Огромное удивление вызывает, насколько это противоречит западному мейнстриму. Мосяков акцентировал внимание на том, что один из террористов сказал, что он борец за весь западный мир: «Это непросто, нужно смотреть, кто в его голову вложил идеи мессианского спасения, глобального противостояния. С чего вдруг они начали воспринимать себя в таком качестве?»

Одно из самых жестоких нападений на исламских верующих совершил в 2011 году норвежский экстремист Андерс Брейвик. Именно с тех пор количество насильственных акций националистов по всей Европе продолжает расти. Сначала это были нападения на мигрантов и их общежития. В одной только Швеции за 2015 год зарегистрировали более 20 атак на общежития, а в январе 2016 года неизвестные люди в масках собрались толпой и избили мигрантов на вокзале в Стокгольме. Регулярно поджигались центры по приему мусульманских мигрантов и в Германии, только в 2016 году – больше тысячи раз.

Во Франции число нападений на мусульман в 2015 году выросло на 223% по сравнению с 2014 годом. Одной из самых опасных акций французских экстремистов стал поджог лагеря беженцев в Кале – знаменитых «Джунглей». Никто не погиб только по счастливой случайности. Не менее напряженно в Англии. По данным британской полиции, за 11 месяцев, прошедших со дня референдума по Brexit, количество преступлений по мотивам расовой и религиозной ненависти увеличилось на 23% – с 40,7 тысячи до 50.

Обычный мотив правых радикалов – месть. Этот тезис подтверждает теракт в Новой Зеландии. Шведские националисты мстили беженцам за убийство молодой девушки-волонтера. Немецкие – за изнасилования в Кельне. Даррен Осборн попытался «призвать к ответу» мусульман за теракты в Лондоне и Манчестере.