Эксперт высказался об ужесточении закона об оружии после стрельбы на Лубянке

«Я противник того, чтобы лезть в законодательство о ЧОПах и в правила продажи оружия. Нужно вести необходимую профилактическую или психиатрическую работу», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, комментируя сообщения о том, что подозреваемый в стрельбе на Лубянке работал в охранной структуре.

«Кадровые и правовые требования к сотрудникам частных охранных предприятий четко прописаны в федеральном законе об охранной деятельности. Там есть все соответствующие требования и критерии. Вместо того, чтобы придумывать новые подзаконные нормативные акты, нужно исполнять те, что есть. Достаточно потревожить один правовой акт, и поплывет все остальное», – подчеркнул генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.

Так он прокомментировал предложения ужесточить требования к сотрудникам ЧОПов и к продаже гражданского оружия, возникшие после того, как стало известно: Евгений Манюров – предположительно, тот человек, который накануне открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве «работал сразу в нескольких охранных фирмах» (об этом сообщила мать подозреваемого).

«Любое ожесточение может навредить работе охранных структур», – подчеркнул Ворожцов. Работа по проведению контрольных мероприятий, предусмотренных законом в отношении частных охранных агентств, возложена на профильных сотрудников Росгвардии, говорит эксперт. По его словам, «как показывает опыт, ужесточения лишь создадут дополнительные трудности для профессиональных квалифицированных грамотно работающих людей».

«Во всем мире за столетия не нашлось способов предотвращения подобных явлений, кроме профилактики», в том числе психиатрического характера, добавил собеседник.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, один из тренеров стрелкового клуба ДОСААФ рассказал о личности подозреваемого в стрельбе на Лубянке, отметив странность в его поведении. По словам тренера, мужчина занимался в московском тире на Поклонной горе, где учился стрелять из нарезного оружия. При этом стрелял он плохо, так как ходил в клуб всего три месяца. Во время занятий он категорически отказывался снимать длинную черную парку во время стрельбы, заявляя, что ему «так удобно».

Напомним, что в результате стрельбы на Лубянке сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК. Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.