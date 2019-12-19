Один сотрудник ФСБ погиб после перестрелки в центре Москвы

Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы, об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Также в ЦОС сообщили, что нападавший действовал один, сообщения СМИ о троих нападавших не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

Там подчеркнули, что проникновения в здание ФСБ не было. Личность задержанного устанавливается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину оперативно докладывают о ситуации со стрельбой в центре столицы.

В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего.

Сообщалось, что состояние двоих раненых сотрудников ФСБ оценивалось как крайне тяжелое.