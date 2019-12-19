Открывший стрельбу на Лубянке нейтрализован

Мужчина, открывший стрельбу на улице Большая Лубянка в Москве, нейтрализован, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что в приемной ФСБ произошла стрельба, СМИ сообщили о погибших, в том числе одном сотруднике ГИБДД.

Очевидец рассказал об инциденте.

RT уточняет, что стрельба в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий мост, 23 произошла в 18.10. В здание ворвались трое неизвестных, в перестрелке двое нападавших, как утверждается, были убиты. Один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрельбу.

Погиб сотрудник ГИБДД, который дежурил напротив здания приемной.

Нападавший пробежал около 300 метров, добежал до конца улицы Кузнецкий мост, завернул на площадь Воровского и двинулся по улице Большая Лубянка. Там он забаррикадировался в одном из помещений дома №2, откуда периодически вел огонь по бойцам ЦСН ФСБ и ОМОН.

В 19.15 в ходе перестрелки он был убит. По данным ФСБ, личности убитых устанавливаются.

Спецслужбы, как утверждается, квалифицируют происшествие как теракт.