В приемной ФСБ в Москве неизвестный открыл огонь, есть жертвы

В приемной ФСБ в Москве на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу, пишут СМИ.

Очевидцы сообщили телеканалу РЕН-ТВ, что, по предварительным данным, есть раненые.

По этим же сведениям, мужчина открыл огонь из автоматического оружия.

Телеканал отметил, что в результате инцидента погибли три человека.

Паблик Mash во «ВКонтакте» опубликовал видеозапись с места события. По этим сведениям, в перестрелке погиб сотрудник ГИБДД, он умер в машине скорой помощи.