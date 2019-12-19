Уголовное дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке в центре Москвы в центральный аппарат ведомства, сообщили в пресс-службе СКР. В ведомстве уточнили, что среди пяти пострадавших при стрельбе один человек является гражданским лицом.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, вечером четверга, 19 декабря, мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.