Какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре

Беспрецедентные события в Ненецком АО будут обсуждать еще долго. Убийство ребенка на территории детского сада, совершенное алкоголиком «по книжке», не может оставить равнодушным. Уняв ненависть и утерев слезы, мы должны прийти к каким-то выводам, чтобы подобное больше не повторялось. Но эти выводы гораздо проще, чем может показаться сейчас.

Попробуем восстановить обстоятельства кошмара, который теперь обсуждает вся страна.

День. У подопечных государственного детского сада «Сказка» тихий час. К зданию подходит 36-летний Денис Поздеев. Он пьян, у него при себе нож. Охранник, решив, что это кто-то из родителей, и не желая мерзнуть, открывает дверь дистанционно, «по кнопочке».

Попав в здание, Поздеев поднимается на третий этаж. Воспитатели пытаются его остановить, но он вырывается, бросается к шестилетнему мальчику и бьет его ножом с криком «Сатана!».

Впоследствии выяснится, что Поздеев готовился к нападению – в его квартире были обнаружены план и расписание детского сада. Однако жертва была выбрана случайным образом – на месте погибшего мог оказаться любой ребенок.

Вряд ли кого-нибудь удивит, что Поздеев состоял на учете в диспансере и безуспешно проходил там лечение от алкоголизма – это характеризует. Он также привлекался к административной ответственности за публикацию в интернете нацистской символики, но это его не характеризует, в общем-то, никак – за такое раньше привлекали даже тех, кто выкладывал в сеть фотографии с Парада Победы.

Уже обезвреженный и обездвиженный Поздеев объяснил свои мотивы желанием богатой и вечной жизни для всей семьи. Для достижения этого ему необходимо было убить чужого ребенка – так требовало «заклинание», почерпнутое им из книжки.

Книжка якобы была куплена в книжном магазине (и Позднеев даже вспомнил, в каком именно), хотя наличие в открытой продаже книжек с такими «заклинаниями» вызывает сомнения. Как известно, убийца Джона Леннона вдохновлялся повестью «Над пропастью во ржи», где нет ничего, что можно было бы расценить как призыв к убийствам.

На эту тему

«Голоса в голове» Поздеева – это, пожалуй, единственное объяснение произошедшему, которое мы как общество можем принять. От злодейств такого рода люди, обезьяны и даже многие хищники ограждены на уровне инстинктов – как биологический вид. Совершить нечто подобное может только социопат, нетолерантно выражаясь – псих.

Специалисты по организации безопасности подтвердят: самое трудное – это «страховка от психа», поскольку психи могут быть абсолютно непредсказуемыми. Даже у террористов, убивающих людей пачками, есть понятная цель, их действия можно предусмотреть, их самих можно перехитрить. Псих же совершает невообразимое.

Дальнейшие события несколько предсказуемы. Из Москвы прилетит комиссия, расследование возьмут под контроль, охранявший «Сказку» ЧОП лишат лицензии, проведут «комплекс мер по повышению уровня безопасности в дошкольных образовательных учреждениях».

Депутаты разных уровней вынесут несколько десятков законодательных инициатив и будут меряться количеством упоминаний этих инициатив в СМИ. В основном это будут предложения со словами «обязать» и «ужесточить».

А что будет с Поздеевым, решат врачи и суд. Либо он сядет в тюрьму надолго – вплоть до пожизненного, либо же его отправят на принудительное лечение.

Кстати, сам Поздеев, когда его спросили, а что, собственно, будет дальше, быстро ответил – тюрьма. То есть связь с реальностью еще не отключена полностью, хотя убежденным злодеем этот человек не выглядит, по крайней мере, таким, какими мы себе представляем злодеев, способных на убийство ребенка.

В любом случае, обществу нужно сделать из произошедшего какие-то выводы, не впав при этом в истерику, хотя именно в истерику впасть очень хочется – злодеяние выглядит беспрецедентным.

Подумать над улучшением техники безопасности, конечно, стоит, но над этим нужно думать всегда. Представляется, однако, что большая часть инициатив, связанных с трагедией, будет рассчитана на пиар, а не на результат. Будет делаться «хоть что-то», потому что без реакции «это вот все» оставить попросту невозможно. Граждан РФ ударили в самое болезненное место, лишили их спокойствия за безопасность своих детей – и это спокойствие им нужно вернуть обратно, развив вокруг и около нарьян-марского кошмара некоторую показательную деятельность.

Меж тем понятно, что трагедия вызвана не «дырами» в законодательстве, а непростительным поступком того конкретного охранника, который, вопреки правилам, поленился проверить, кто же все-таки заявился в детский сад во время тихого часа. То есть трагедия произошла, поскольку закон был нарушен, а не потому, что закона не было.

Смертная казнь, кстати, тоже не помогла бы предотвратить трагедию. Психов она не останавливает – и не останавливала никогда.

Нужно понимать еще и то, что население Нарьян-Мара – 25 тысяч человек. До ближайшей железнодорожной станции 350 километров, но по земле попасть туда можно только зимой. Иными словами, в этом месте «все соседи наперечет». Это дает определенную расслабленность, в таких городах люди запросто оставляют ключи в машине – угонять их некому и некуда.

Вот и взрослого мужчину пропустили в детский сад, даже не обыскав.

При этом на сайте «Сказки» есть раздел, посвященный как раз обеспечению безопасности. В частности, опубликован план по профилактике экстремизма на текущий учебный год. Но все эти стандартные мероприятия, проводимые, вполне возможно, по совести, проводились абсолютно напрасно. Когда пришел «час икс», сработал человеческий фактор – и неизвестный нам пока что охранник впустил психопата в детсад.

На фоне леденящей душу трагедии меньше всего хочется повторять какие-то банальности и общие вещи, но ничего, кроме банальностей, в этом деле не видно. Ни хитрого расчета, ни злодейского заговора, ни правовой лакуны, ни очевидного «комплекса мероприятий по предотвращению».

Даже водку – и ту не запретишь, а с другими развлечениями в Нарьян-Маре туго.

Все, что есть, – одномоментно заленившийся охранник, открывший проклятую дверь. Очень возможно, что это стало главной ошибкой в его жизни, исправить которую нельзя. Возможно и то, что это был единственный случай в истории «Сказки», когда теоретически необходимые услуги охранника и прочий «план по профилактике экстремизма» были жизненно важны и нужны, а он «растерялся».

Со смертной казнью, запретом на Хэллоуин, бронированными дверями и прочими «дополнениями», которых теперь будут громогласно требовать, сценарий был бы таким же.

Поэтому, когда любому из нас на рабочем месте вдруг станет немножечко лень, когда мы решим нарушить какие-нибудь правила для собственного удобства, нужно будет поставить себя на место родителей шестилетнего мальчика, погибшего в четверг 31 октября 2019 года.

Это поможет поступить правильно, если вы, конечно, не псих.