Знакомый рассказал об убийце ребенка из Нарьян-Мара

Убийца шестилетнего ребенка в Нарьян-Маре (НАО) вел отстраненный образ жизни и был социофобом, а в сентябре у него была попытка суицида, заявил его знакомый.

«Мы периодически общались в общей компании. В сентябре у Дениса была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу. Агрессии у него ни я, ни друзья не замечали. К детям агрессии тоже не проявлял. После больницы Денис чувствовал себя нормально, никаких перемен в нем не было», – передает слова знакомого убийцы «Москва 24».

Он добавил, что подозреваемый не любил читать, дома у него ни одной книги. Не увлекался он и эзотерикой. Более того, Денис Поздеев не пользовался даже мобильным телефоном. По словам знакомого, мужчина «довольно отстраненный от жизни человек, социофоб».

«В книжном магазине, про который он говорит на допросе, у нас таких книг не продают. Там только школьные учебники, тетради и канцелярия. В Нарьян-Маре сейчас все стоят на ушах, все в шоке», – добавил мужчина.

В четверг 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Дверь в детское учреждение ему дистанционно открыл охранник. Воспитатели пытались помешать Поздееву, однако он оттолкнул их.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Убийство он объяснил «голосами в голове». Известно, что он лечился от алкоголизма в диспансере.