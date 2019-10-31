Охранник детсада в Нарьян-Маре открыл дверь убийце дистанционно

Житель Нарьян-Мара Денис Поздеев, убивший шестилетнего ребенка, прошел в детсад из-за охранника, который открыл ему дверь дистанционно, сообщил губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский.

«По имеющейся у меня предварительной информации, задержанный преступник находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик. На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку», – передает его слова НАО24.

Он добавил, что распорядился проверить безопасность всех детских учреждений. Семьей погибшего ребенка Цибульский пообещал оказать необходимую помощь и поддержку.

Цибульский сейчас находится в Калининграде на заседании госсовета.

В четверг 36-летний Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Возбуждены дела по статьям «убийство», «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Известно, что его пропустила в детсад охрана, так как его сочли родителем ребенка. Воспитатели пытались помешать ему проникнуть в спальню, однако не смогли этого сделать.

Поздеев был в состоянии алкогольного опьянения, убийство объяснил «голосами в голове».

В 2019 году он лечился от алкоголизма в диспансере. Кроме того, в 2017 году он привлекался к административной ответственности за публикацию нацистской символики в соцсетях.