Убийца ребенка в Нарьян-Маре привлекался за публикацию нацистской символики

Денис Поздеев, который в четверг убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре, в 2017 году привлекался к административной ответственности за публикацию нацистской символики в соцсетях.

«Поздеев Д.А. совершил публичное демонстрирование нацисткой символики, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами», – говорится в постановлении по делу от 6 июня 2017 года, опубликованному в Сети.

Он был признан виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, Поздеева обязали выплатить штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Изображения он публиковал в соцсети «ВКонтакте» на фейковой странице под именем «Денис Мсксм».

В четверг 36-летний Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Убийца был задержан. Возбуждены дела по статьям «убийство», «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Мужчину в детсад пропустила охрана, воспитатели же пытались помешать ему проникнуть в спальню. Поздеев был в состоянии алкогольного опьянения, убийство объяснил «голосами в голове».

Также известно, что он лечился от алкоголизма в диспансере.