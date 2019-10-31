Стало известно о попытке воспитателей остановить убийцу ребенка в Нарьян-Маре

В соцсетях озвучили подробности убийства шестилетнего ребенка в одном из детских садов Нарьян-Мара (НАО). Утверждается, что воспитатели пытались помешать убийце, однако он оттолкнул их.

По данным группы «Ненецкий округ и Нарьян-Мар», Денис Поздеев забежал на второй этаж и направился к спальне. Воспитатели пытались его остановить, но он оттолкнул их в сторону. В спальне он зашел в самый дальний угол комнаты и убил ребенка с криками «Сатана, сатана!». Утверждается, что убийство произошло на глазах у других детей.

Охрана пропустила мужчину, решив, что это один из родителей детей.

Напомним, в четверг в одном из детсадов Нарьян-Мара 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика. Убийство произошло во время «тихого часа». Подозреваемый задержан. Возбуждено три уголовных дела – в том числе по статье «халатность» и в отношении ЧОП.

Известно, что при обыске в квартире Дениса Поздеева нашли листы, содержавшие информацию про детское учреждение, в том числе состав групп и распорядок дня.