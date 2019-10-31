В квартире убийцы ребенка в НАО нашли данные о составе групп и распорядке дня детсада

При обыске в квартире Дениса Поздеева, который убил шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре, нашли листы, содержавшие информацию про детское учреждение.

На листах обнаружили информацию о составе групп и распорядке дня в детском саду. На допросе Поздеев заявил, что расправу не планировал, а в момент преступления у него были галлюцинации. В убитом мальчике, по его словам, он увидел «демона и чудовище», сообщает РЕН-ТВ.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следователи начнут проверку частного охранного предприятия (ЧОП), которое охраняло детский сад в Нарьян-Маре.

«Данный детский сад находится под охраной ЧОП, он будет проверен правоохранительными органами, после чего будет принято решение по лишении лицензии», – сказал источник.

По его словам, экипаж Росгвардии после сигнала прибыл на место происшествия вовремя.

Утверждается, что мужчина прошел в детсад беспрепятственно.

Ранее стало известно, что в одном из детсадов Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа». Подозреваемый задержан.

Возбуждено три уголовных дела.