В квартире убийцы ребенка в НАО нашли данные о составе групп и распорядке дня детсада

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Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»

Устранено последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Против этого проекта выступали США и Украина. Америке российская труба мешала продавать Европе свой газ. Украина пыталась всеми силами сохранить транзит. Теперь Газпром может закончить строительство – и понятно, когда по этим трубам в Европу пойдет первый российский газ. Впрочем, кое-какие сложности еще остались. Подробности...
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Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая

Главным событием на саммите АТЭС должна была стать встреча Си Цзиньпина и Трампа – страны готовились поставить точку в торговой войнеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Не успел Кремль заявить о том, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Сантьяго, как президент Чили Себастьян Пиньера заявил об его отмене. Причиной стал, конечно же, не российский президент – чилийский руководитель понял, что не сумеет до 16 ноября справиться с беспорядками, которые бушуют в Сантьяго с середины октября. На саммите должно было быть принято важное для всего мира решение. Подробности...
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Зачем нужны уголовные дела о преступлениях Великой Отечественной

В 1980 году на городском кладбище Ейска был установлен памятник двумстам задушенным детямФото: adm-yeisk.ru
Следственный комитет возбудил дело против карателей из СС, казнивших в 1942 году более двухсот детей в оккупированном Ейске. Поводом стали архивные данные, недавно рассекреченные ФСБ. Но вот вопрос: не лучше ли сыщикам из СК ловить живых бандитов, чем перебирать в архивах бумаги про эсэсовцев, скорее всего, мертвых просто в силу возраста? Ведь по сути дело было и так раскрыто сразу после освобождения Ейска. Подробности...
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Российская подводная операция вызвала в Норвегии переполох

Та самая подводная лодка, которая так напугала НорвегиюФото: U.S. Military
Норвегия напугана – неподалеку от ее берегов целая группа российских подводных лодок проводит крупнейшую со времен окончания холодной войны «подводную спецоперацию». По крайней мере, так со ссылкой на военные источники уверяют местные СМИ. Что в этих сообщениях правда и что на самом деле делают в Норвежском море российские моряки? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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От эвтаназии и до легализации каннибализма недалеко

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Русская жизнь неразрывно связана с христианской моралью. Умышленное умерщвление человека всегда называлось убийством, а суицид – самоубийством. Если откажемся от этих аксиом, то разрушим свой мировоззренческий код, запустим процесс расчеловечивания. Подробности...
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Возбуждение ненависти как маркетинговый ход

Сергей Мардан, публицист
Очевидно, что профессор Гусейнов подчеркивает свою отдельность от окружающего его мира. Этот мир продолжает говорить «на Украине», называет Россию «своей страной», а не «этой» и ее же полагает своей родиной, что исторической, что по месту проживания. Подробности...
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СССР развалили секс и комсомол

Владимир Можегов, публицист
Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей «Ленин, Партия, Комсомол» в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей: «секс, наркотики, рок-н-ролл». Подробности...
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      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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              В квартире убийцы ребенка в НАО нашли данные о составе групп и распорядке дня детсада

              31 октября 2019, 16:23

              Текст: Сергей Гурьянов

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              При обыске в квартире Дениса Поздеева, который убил шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре, нашли листы, содержавшие информацию про детское учреждение.

              На листах обнаружили информацию о составе групп и распорядке дня в детском саду. На допросе Поздеев заявил, что расправу не планировал, а в момент преступления у него были галлюцинации. В убитом мальчике, по его словам, он увидел «демона и чудовище», сообщает РЕН-ТВ.

              Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следователи начнут проверку частного охранного предприятия (ЧОП), которое охраняло детский сад в Нарьян-Маре.

              «Данный детский сад находится под охраной ЧОП, он будет проверен правоохранительными органами, после чего будет принято решение по лишении лицензии», – сказал источник.

              По его словам, экипаж Росгвардии после сигнала прибыл на место происшествия вовремя.

              Утверждается, что мужчина прошел в детсад беспрепятственно.

              Ранее стало известно, что в одном из детсадов Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа». Подозреваемый задержан.

              Возбуждено три уголовных дела.


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