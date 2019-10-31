Убийца ребенка в Нарьян-Маре лечился от алкоголизма

Денис Поздеев, который в четверг убил в детсаду в Нарьян-Маре (НАО) шестилетнего ребенка, около месяца стационарно проходил лечение от алкоголизма в наркодиспансере.

Он проходил лечение с августа по 24 сентября, сообщает РЕН-ТВ.

В четверг 36-летний Поздеев зарезал шестилетнего мальчика в детсаду в Нарьян-Маре. Убийца задержан. Возбуждены дела по статьям «убийство», «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Мужчину в детсад пропустила охрана, считая, что он отец одного из воспитанников. Ему пытались помешать проникнуть в спальню воспитатели, однако он смог пройти к детям. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Убийство он объяснил «голосами в голове», которые «обещали ему вечную жизнь».

В квартире Поздеева также нашли листы с информацией о распорядке дня детского учреждения и составом групп детсада. При этом отец убитого ребенка не знал мужчину.