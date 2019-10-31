Житель Нарьян-Мара объяснил убийство ребенка «голосами в голове»

Убийца шестилетнего ребенка в Нарьян-Маре заявил, что совершить преступление ему приказали голоса в голове, сообщается в соцсетях.

Денис Поздеев заявил, что «голос в голове», «приказавший» ему убить ребенка, взамен обещал «вечную жизнь», сообщается в группе «Ненецкий округ и Нарьян-Мар».

Также опубликовано фото убийцы.

Напомним, в четверг в одном из детсадов Нарьян-Мара 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика. Он задержан. Возбуждено три уголовных дела – по статьям «убийство», «халатность» и в отношении ЧОП. По данным соцсетей, детсад охраняла ЧОП «Святогор».

Позже стало известно, что мужчину пропустила охрана, так как решила, что он родитель одного из ребенка. Воспитатели пытались помешать убийце, однако он оттолкнул их.

При обыске в квартире Поздеева нашли листы с информацией про детское учреждение.