Отец погибшего ребенка в Нарьян-Маре высказался об убийце

Отец шестилетнего ребенка, который был убит в детсаду в Нарьян-Маре, заявил, что не знает убийцу и никогда не слышал даже его фамилии.

«Вообще не знаю его. Я его даже не видел. Ни фамилии, ни имени не знаю», – передает его слова РЕН-ТВ.

Мужчина заявил, что убийцы был в неадекватном состоянии.

В четверг 36-летний Денис Поздеев ножом зарезал шестилетнего мальчика в одном из детсадов Нарьян-Мара. Он задержан. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство», «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Позже выяснились подробности произошедшего: мужчину пропустила охрана, считая, что он отец одного из воспитанников детсада. Воспитатели пытались помешать убийце проникнуть в спальню, но он оттолкнул их. Известно также, что он объяснил убийство ребенка «голосами в голове».

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

При этом в квартире Поздеева нашли листы с информацией про детское учреждение.