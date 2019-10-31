Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео из детского сада в Нарьян-Маре, где 36-летний Денис Поздеев убил шестилетнего ребенка, а также кадры его допроса.

На видео, опубликованном на YouTube, показаны кадры из детского сада. Также показывается сам убийца и эпизоды его допроса. Слышно, что преступление совершено на третьем этаже. Убит шестилетний мальчик.

На допросе у злоумышленника дрожат руки.

Также показана квартира убийцы. Видно несколько бутылок из-под алкоголя, окурки.

В четверг 36-летний Поздеев зарезал шестилетнего воспитанника детсада в Нарьян-Маре. Убийца задержан. Возбуждены дела по статьям «убийство», «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Мужчину в детсад пропустила охрана, воспитатели же пытались помешать ему проникнуть в спальню, однако он оттолкнул их.

Поздеев был в состоянии алкогольного опьянения, убийство объяснил «голосами в голове», которые «обещали ему вечную жизнь». Известно, что он лечился от алкоголизма в диспансере.

При этом в квартире Поздеева нашли листы с информацией о распорядке дня детского учреждения и составом групп детсада. Отец ребенка не знал мужчину.