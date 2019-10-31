Росгвардия занялась проверкой охранявшего детсад в Нарьян-Маре ЧОПа

Глава Росгвардии Виктор Золотов распорядился провести проверку частного охранного предприятия (ЧОП), который занимался охраной детского сада в Нарьян-Маре, где в четверг был зарезан шестилетний ребенок, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«По указанию директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова будет осуществлена проверка деятельности охранной организации в Нарьян-Маре. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверят работу охранного предприятия, которое осуществляло охрану детского сада в Нарьян-Маре», – передает его слова ТАСС.

В четверг 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Дверь в детское учреждение ему дистанционно открыл охранник. Воспитатели пытались помешать Поздееву пройти в спальню, но он их оттолкнул.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, убийство объяснил «голосами в голове», обещавшими ему «вечную жизнь».

В 2019 году он лечился от алкоголизма в диспансере. Также известно, что два года назад привлекался к административной ответственности за публикацию нацистской символики.