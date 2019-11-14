Кому в России не разрешено покупать оружие?

Краткий ответ, если говорить только о гражданских – покупать оружие разрешено всем россиянам старше 18 лет (или в определенном случае старше 21). Только вот есть ряд правил и ограничений, которые отсекают ряд категорий гражан.

Так вот, оружие в России может практически любой человек старше 18 лет. Эта норма регулируется статьей 13 закона «Об оружии». Разговоры о повышении планки периодически возникают, но пока она остается прежней. Впрочем, одного желания мало. Чтобы приобрести ружье, пистолет или винтовку, придется пройти довольно длинный ряд процедур, которые вполне могут отбить охоту покупать, например, ружье.

Однако есть и несколько видов оружия, для покупки которого никакой лицензии не требуется. Это:

– списанное, антикварное или старинное оружие – в общем, которое в большинстве случаев не стреляет (здесь правда, есть нюанс – для некоторых видов антикварного оружия нужна лицензия на его коллекционирование, это лучше уточнить в Росгвардии – этим занимается она);

– пневматика с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм;

– электрошокеры;

– баллончики со слезоточивым газом.

Но опять-таки – все это разрешено только с 18 лет.

Самое сложное начинается, когда речь заходит о газовом и огнестрельном оружии.

Сначала будущему покупателю придется определиться с целью покупки оружия. Всего есть три варианта: самооборона, спорт и охота – они отличаются только видами оружия, которые вы сможете приобрести. Например, спортсменам разрешены гладкоствольное и пневматическое, а вот длинноствольное нарезное – только после получения звания вроде мастера спорта. Охотники имеют право на гладкоствольное и пневматическое, а для самообороны разрешены гладкоствольное и газовое оружие плюс травматическое.

Получить лицензию на покупку не так просто, это потребует ряда усилий.

Сначала придется получить медицинскую справку. По факту это два разных документа, по формам 002-О/у и 003-О/у. Первая – на отсутствие противопоказаний к ношению оружия, вторая – на отсутствие в организме следов наркотиков и психотропных веществ. Бланк вам могут выдать в поликлинике, там же можете посетить офтальмолога. Затем придется идти в психоневрологический и наркологический диспансеры – там врачи сделают отметки на ваших бланках. Затем возвращайтесь к терапевту в районную поликлинику, он выдаст медицинское заключение. Далее покупайте сейф под свое будущее оружие. Документы о покупке не выбрасывайте. Потом идите на оружейные курсы. Они есть государственные, есть и частные – разницы особой нет. Там вы получите Акт о проверке знаний правил безопасного обращения с оружием. Собрав все документы (если с ними все в порядке) и купив сейф, направляйтесь в ваш районный отдел Росгвардии по лицензионно-разрешительной работе (ОЛРР). Найти свой можно тут. Там вам выдадут лицензию на покупку – через месяц и за 2000 рублей пошлины. Покупайте оружие. С оружием и всеми документами снова сходите в ОЛРР за разрешением на ношение и хранение.

По последнему пункту необходимо уточнение. Получить разрешение несложно – для этого потребуются копии лицензии на покупку и техпаспорта самого оружия, а также ваш паспорт и пара фотографий. Только вот если вы приобретаете оружие для самообороны, то вам выдадут разрешение только на хранение, носить его при себе нельзя. А если это еще и «травмат», то сразу учитывайте, что для его покупки вам должен быть 21 год – 18-летние огнестрельное оружие ограниченного поражения покупать не имеют права.

Если же оружие нужно для спорта или охоты, это потребует еще ряда дополнительных процедур. Например, получение охотничьего билета или справок из спортклуба – все это можно сделать сразу, еще когда будете получать лицензию на покупку.

Учитывая все вышесказанное, проще объяснить, кто точно не получит ни лицензии, ни разрешения на хранение оружия, поскольку все остальные как минимум шансы на это имеют. Среди них:

– не достигшие 18 лет;

– провалившие медкомиссию и справок не получившие;

– люди с судимостью за тяжкие преступления с применением оружия;

– заключенные;

– совершившие более одного административного правонарушения за год;

– люди без постоянного места жительства;

– нарушители общественного порядка, браконьеры или наркоторговцы;

– психически больные люди;

– наркоманы, алкоголики (стоящие на учете в диспансерах).