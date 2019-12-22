Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами

Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.

Как утверждают источники, оперативники Центра «Э» и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленобласти пришли к 40-летнему петербуржцу Дмитрию Боброву, ранее известному как «Шульц-88», пишет «Фонтанка».

«Да, так и было. Меня разбудили часа в два ночи 20 декабря и отвезли на беседу. Я бы отказался, если бы не чрезвычайность того, что произошло. Да и вели они себя вежливо», – подтвердил Бобров.

Формально беседа шла о его интервью от 31 декабря прошлого года в одном Telegram-каналов, однако фактически допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря, утверждает портал. Сам Бобров заявил, что не понимает, с чем связано нападение.

В интервью, о котором идет речь, Боброва спрашивают о возможности появления новых лидеров русского национализма, об отношении к идеям либертарианства.

Также портал утверждает, что через несколько часов после нападения спецслудбы получили доступ к удаленным аккаунтам застреленного 39-летнего Евгения Манюрова, в которых нашли прямую связь с украинской организацией «ЭНО» – «Этническое национальное объединение» и их мессенджером «БРЕЗГ», в Telegram которого и было опубликовано интервью с Бобровым.

В этом канале заявляется, что «ЭНО» – новое «Национал-социалистическое движение – Этносизм, которое объединяет … идеей этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации».

Костяк «ЭНО», как утверждается, находится в Киеве. Манюров, по данным портала, входил в московскую группу организации.

Вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Погибли двое сотрудников ФСБ, четыре человека ранены (в том числе гражданский). Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой.