Пострадавший при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ скончался в больнице

Второй представитель правоохранительных органов, раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке в Москве, скончался в больнице, сообщает Следственный комитет России.

Один из сотрудников правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице, сообщается на сайте СК России.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время изучаются обстоятельства ЧП, в том числе данные о личности нападавшего и причины, побудивщие его к совершению преступления.

Напомним, вечером в четверг, 19 декабря, Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сообщалось, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии.