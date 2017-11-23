Наша страна никогда не бросала детей в бой «пушечным мясом»

В 2006 году на российские экраны вышел нашумевший фильм «Сволочи», в котором диверсионная группа из мальчишек-смертников 14–15 лет в 1943 году должна была выполнить задачу по уничтожению германской военной базы – и погибнуть. Погибнуть потому, что операция была секретной, а подростки были сиротами и искать их никто бы не стал. Этакий одноразовый расходный материал для «кровавого» режима.

Фильм вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию в российском обществе.

Кино и немцы

Фронтовики и историки пытались доказать, что подобной ситуации не могло быть в принципе. Но были и те, кто настойчиво убеждал в ее правдоподобности.

Приведу цитату из одного такого мнения: «С каких это пор мы стали слепо доверять ответам из архива НКВД-КГБ-ФСБ, что там нет никаких документов, подтверждающих существование диверсионной школы в Казахстане в 1943 году, где готовили «смертников» из числа подростков-уголовников, чтобы заслать их в тыл врага, а все подобное было, наоборот, у немцев, которые отправляли несовершеннолетних за линию фронта для проведения подрывных работ?!»

Некие активисты делают запрос в органы государственной власти насчет соответствия реалиям показанной в фильме ситуации. И получают однозначный ответ – в СССР такой практики не существовало, у немцев – да, такое было. Запомнили?

Общеизвестно, что в конце войны немцы активно использовали детей в боях против Красной армии. Теперь уже – своих детей. И эти ребята были не таким уж и «пушечным мясом», что объясняется как особенностями детской психологии, так и эффективностью немецкой пропаганды. Фанатизм и безжалостность бойцов из дивизии СС «Гитлерюгенд» отмечали не только солдаты вермахта, но и их противники.

В качестве следующего примера можно привести еще один фильм, тоже российский, 2017 года, на этот раз – документальный. Фильм называется «Дети – диверсанты Абвера» и повествует о школе диверсантов, созданной немцами из русских подростков. В 1943 году мальчишек, набранных в концлагерях и детских домах, привезли в город Гемфурт. После соответствующего обучения подростки перебрасывались через линию фронта для проведения диверсионных операций в советском тылу.

А вот это – факт. Причем пересекающийся с практикой германских спецслужб периода предыдущей мировой войны.

Дети-шпионы против России, год 1916-й

В начале 2018 года в архиве РГВИА исследователями Национальной Ассоциации оружейных экспертов России были найдены документальные свидетельства того, что немцы активно использовали русских детей в своих целях уже в годы Первой мировой войны.

Весной 1916 года Германия, нацелившись на перелом ситуации на Западном фронте, не планировала масштабных боевых действий против России. Нашему противнику нужна была передышка.

В этих условиях немцы начали активную работу по сбору разведывательной информации на территории Российской империи. Причиной тому были неудачные действия на Восточном фронте. Будущее наступление требовало огромного количества разведывательной информации. При таком раскладе были хороши решительно все средства, одним из которых стали дети с оккупированных немцами территорий.

19 апреля 1916 года в секретном донесении № 2467 на имя начальника Саратовского губернского жандармского управления было отправлено сообщение о неординарной ситуации. Речь шла о том, что на подконтрольную российской армии территорию немцами засылаются подготовленные дети-шпионы возрастом 11–14 лет, одетые однообразно, «под гимназистов». Примечательным элементом гардероба было наличие вшитых картонных «закладок» для хранения записок.

Клубок этой шпионской истории царские «особисты» начали раскручивать с момента задержания гимназиста-второклассника Леонардо Маркеловича Рембицкого. Судя по незамедлительной реакции начальника Саратовского управления, который уже 25 апреля расписал для подчиненных перечень поручений, полученная информация представляла собой несомненный интерес.

Как показал Леонардо, германская школа по подготовке шпионов находилась в Варшаве. Детей насильно вербовали с момента занятия города немцами. В школе одновременно обучались 72 мальчика и около 300 девочек. После подготовки дети прикомандировывались к войсковым частям и самостоятельно пробирались к назначенному объекту. По возвращении с задания пропуском обратно для детей служил номер «своей» части.

Главной целью разведывательной работы для детей-шпионов были железнодорожные узлы крупных городов: Москва, Петроград и т. д., а также линии прифронтовых железных дорог, где они, согласно документу, «ютились партиями и одиночно».

Рембицкий располагал данными о внешности и фамилиях некоторых своих «коллег». Подросток имел индивидуальную задачу: узнать номера артиллерийских подразделений на станции Рига и цены на продукты.

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Дети-шпионы снабжались деньгами: мальчики – суммой в 15 рублей, девочки – 20 рублей. Документов детям не полагалось.

31 августа 1916 года подполковник Отдельного Корпуса жандармов Тишевский (командование которого тогда располагалось в Москве в Малом Успенском переулке, д. 4, кв. 1) в своем секретном донесении сообщил об информации, полученной от бежавшего из германского плена подпрапорщика 10-й роты Ново-Георгиевской крепостной артиллерии Акима Ивановича Панкова.

Бывший военнопленный показал, что в г. Митаве Курляндской губернии (до 1920 года – одна из трех Прибалтийских губерний Российской империи) на Митавской улице в 69-м доме располагается разведывательное бюро, в числе прочего занимающееся вербовкой шпионов. Работой бюро заведовали этнические немцы.

Панков подробно описал более двух десятков шпионов. В основном это были бывшие россияне с немецкими и еврейскими корнями, а также выходцы с прибалтийских и польских территорий. Среди них упоминается и мальчик 13–14 лет. Этого подростка можно было бы не принимать в расчет, если бы тот же Панков не дал подробную информацию о некоем Моисее Палие.

Этот бывший «русско-подданный» активно разъезжал по оккупированным германской армией российским городам, занимаясь вербовкой шпионов для отправки в Россию, преимущественно – женщин и детей возрастом от 12 до 14 лет.

Надежность упомянутых источников не вызывает сомнений, а хронологическая последовательность изложенной в них информации позволяет утверждать об активной работе органов безопасности Российской империи.

В качестве подтверждения приведу еще один источник, на этот раз – запись в журнале «перечня мер, принятых районным охранным отделением», оставленную ротмистром Киевского жандармского полицейского управления железных дорог от 30 сентября 1916 года.

В машинописном тексте рассказывается о задержании 12-летнего мальчика в форме гимназиста. Подросток назвался Александром Радонежским и на допросе рассказал о том, что с момента занятия австрийскими войсками Люблинской губернии, а конкретно – с июля по ноябрь 1915 года, он обучался в топографической школе шпионов, находящейся в селе Лубовец этой же губернии.

Мальчик сообщил, что он вместе с другими ребятами в составе партии подростков из 28 человек в ноябре 2015 года через Румынию был проведен на территорию России. Подразделение из детей-шпионов состояло из семи групп по четыре человека. Знакомы между собой были только члены «боевых» четверок.

Поражает географический размах действий заброшенных в Россию детей-шпионов – от Одессы до Петрограда.

Цель группы Саши заключалась в проникновении на территорию городов Ровно и Луцк. До этого ребята действовали на территории Киева, прикидываясь бездомными и занимаясь фотосъемкой железнодорожных мостов при помощи имеющихся у них специальных карманных фотоаппаратов.

Исходя из текста допроса, подростки были обучены основам конспирации и ведения разведывательной деятельности. Их работа была сопряжена со сложными операциями, проведение которых было непростой задачей и для хорошо подготовленных взрослых людей. Дети многократно пересекали линию фронта.

Сложно сказать, сколько их погибло. Никто не знает и того, как в дальнейшем сложилась судьба уцелевших малолетних шпионов. Важно то, что эти дети не были сиротами. Их семьи оставались заложниками у немцев. Это было чудовищное преступление, прелюдия к ужасам Второй мировой войны.

Русская контрразведка работала эффективно. Имея в своем распоряжении полученные данные, жандармы в кратчайшие сроки смогли задержать большую часть из засланных детей-шпионов. Немцев подвела шаблонность и недостаточная проработанность проекта. Который, надо признать, отличался неординарностью и имел неплохой потенциал.

Как показали события в годы следующей мировой войны, опыт использования детей в военных целях немцами был учтен и «творчески» переработан. Это им не помогло. Но, как мы знаем, такая практика стала лишь малой частью преступлений нацистов против народов Советского Союза.

Дети-герои

В Великой Отечественной войне приняло участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних солдат. И воевали они рядом со взрослыми вовсе не по желанию власти. Детей отправляли в тыл при первой же возможности, спасая не только их жизни, но и психику. Куда угодно, лишь бы подальше от фронта.

О некоторых детях, участвовавших в защите Родины, мы знаем еще из советских учебников как о пионерах-героях. Валя Котик, Марат Казей, Леня Голиков и многие другие – о них советские поколения граждан России и бывших республик СССР будут помнить всю жизнь.

Но ни Российская империя, ни Советский Союз не использовали на чужой территории детей-шпионов из числа местного населения. И уж совершенно точно наша страна никогда не бросала своих детей в бой в качестве «пушечного мяса».