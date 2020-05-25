Коронавирус ведет США к социализму

На фоне пандемии, экономического кризиса и разочарования в своем государстве среди граждан США резко увеличилась популярность социалистических идей. Немудрено: в условиях, когда четверть американцев потеряли работу, благосостояние наиболее богатых семей растет ускоренными темпами. Политическая смена Берни Сандерсу уже оформилась и требует радикальных перемен. К чему это приведет Америку?

Карантин, казалось бы, не лучшее время для того, чтобы идти в политику, а вызванный карантином экономический кризис – для того, чтобы проводить забастовки. Однако левые политические организации США растут сейчас как на дрожжах и призывают к общенациональной стачке.

В их ряду стоит особо выделить крупнейшую социалистическую организацию страны – общественно-политическое движение «Демократические социалисты Америки» (DSA): всего за два месяца количество его членов увеличилась на 15%.

Всего семь-восемь лет назад эта организация, выступающая за демонтаж капитализма, была крошечной и даже экзотической – в ней состояли только левые университетские интеллектуалы (один из основателей – знаменитый философ Ноам Хомский) и принципиальные хиппи со средним возрастом 68 лет. С тех пор она увеличилась вчетверо, по количеству ячеек на местах – вшестеро, а средний возраст ее активистов составляет теперь 33 года.

Во многом это заслуга одного конкретного члена DSA – депутата Палаты представителей от одного из округов Нью-Йорка Александрии Окасио-Кортес. Ее называют самым левым политиком в Капитолии: хотя она бросает в толпу более осторожные лозунги, чем некоторые старожилы DSA, ее программа является по американским меркам радикальной – бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, всеобщее право на трудоустройство и крышу над головой, в общем, все-то, что давно уже является привычной риторикой и даже реализованной программой в большинстве стран Европы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Америка запоздала со многими социально ориентированными практиками и в некотором смысле беременна революцией. В государстве, где еще относительно недавно слово «социалист» было почти ругательным и воспринималось как клеймо опасного радикала, стремительно растет количество сторонников социалистических идей. Одна из причин этого – резкие контрасты в уровне доходов населения при условии довольно дикого рынка труда: США – страна слабых профсоюзов, где работника по-прежнему могут уволить эффектно, «по щелчку», как в фильмах.

В эпоху коронакризиса это особенно болезненно и наглядно. Еще в феврале безработица была рекордно низкой – 3,4%, а сейчас ее оценивают в промежутке 24-26%. В условиях заблокированной деятельности большей части сферы мелких услуг обанкротилась треть представителей малого бизнеса, а еще 11% дышат на ладан. При этом впервые за долгие десятилетия растет потребительская инфляция: некоторые группы продовольственных товаров подорожали в полтора раза, хотя фермерам зачастую приходится уничтожать свою продукцию – в условиях закрытых рынков и сбоящих логистических систем ее попросту некуда сбыть.

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А вот и контраст: за то же время общее благосостояние 600 богатейших жителей США выросло с 2,9 до 3,3 трлн долларов. Наибольший куш – по 30 млрд и более – сорвали Джефф Безос (Amazon) и Марк Цукерберг (Facebook). Безос через шесть-семь лет, по некоторым подсчетам, должен стать первым на планете долларовым триллионером, но пока в его активе чуть меньше 150 миллиардов.

Конечно, этим космическим заработкам во время чумы есть объяснение. Во-первых, рост показывают прежде всего высокотехнологичные компании: когда часть экономики вынужденно переместилась в интернет, а необходимость удаленной работы сотрудников не является большой проблемой, «стричь прибыль» должны именно такие капитаны бизнеса.

Во-вторых, беспрецедентный по стоимости план Дональда Трампа по спасению экономики принес свои плоды: после рекордного почти за век падения, фондовые индексы США восстановились до уровня прошлой весны. Другими словами, акции тех самых высокотехнологичных компаний вернули свою стоимость.

Но такие объяснения не могут успокоить стремительно беднеющих американцев, как следствие, они утрачивают уважение к своему государству и всякие надежды на него. Налаженная рыночная система, обещавшая выдержать любой кризис, вдруг оказалась неспособна обеспечить страну не только лекарствами, но и туалетной бумагой.

А особенно циничным в этих условиях обывателю видится то обстоятельство, что ряд власть имущих откровенно нажились на общей беде. Сильнейшим ударом по репутации американских законодателей стало известие о том, что как минимум четверо сенаторов еще в январе распродали свои акции, выслушав закрытый доклад о возможной эпидемии нового коронавируса и связанных с ней рисках. Официально они выступили за то, чтобы не нагнетать панику и надеяться на лучшее, но сами подстраховались и избежали убытков благодаря доступу к секретной информации.

Одним из таких сенаторов стал глава комитета по разведке Ричард Берр. Он уже лишился своего поста и объявил о скором завершении политической карьеры.

Параллельно с раздражением американцев от государства и бизнеса растет их интерес к социалистическим идеям. Его изрядно раззадорил ветеран американской политики Берни Сандерс, когда четыре года назад неожиданно для всех составил на праймериз серьезную конкуренцию кандидату от элит – Хиллари Клинтон. Социалист рассчитывал взять реванш в этом политическом сезоне, но потерпел оглушительный провал, поскольку партийная элита усвоила урок, подключила все свои административные ресурсы и не дала «опасному радикалу» стать кандидатом в президенты.

Радикализм Сандерса был опасен прежде всего тем, что отпугивал от партии ее респектабельных спонсоров, которым резко не нравились обещания увеличить налоги для богатых.

Окасио-Кортес была одной из немногих, кто, несмотря на партийное давление, однозначно поддержал Сандерса. Судя по всему, теперь она готовится занять его политическую нишу и сплотить вокруг себя разрастающийся ультралевый электорат, прежде всего молодежь. Ей это сделать даже сподручнее – Кортес всего 30 лет, она своего рода вундеркинд, комсомолка-отличница, самая молодая женщина из когда-либо избравшихся в Конгресс.

Избралась она, кстати говоря, сенсационно (точнее, сенсационной стала ее победа на праймериз у себя в округе), и с тех пор локальная узнаваемость социалистки переросла в общенациональную. Ее же стараниями прежде маргинальная повестка постепенно становится мейнстримом, а радикальные лозунги – повседневными. Кортес прямо говорит, что считает саму систему, где есть миллионеры, безнравственной, колесит по стране, агитируя за близких к себе по взглядам кандидатов, и дает понять, что Демократическая партия для нее всего лишь временный попутчик,

а будущее за социалистами, и это будущее уже нельзя отменить.

Это, конечно, слишком смелое заявление. В истории Америки уже был период, когда левые (в том числе коммунистические) идеи были на подъеме и завоевывали миллионы сторонников, а именно: Великая депрессия. Показатель безработицы тогда был таким же, как сейчас, а с падением производства дела обстояли даже чуть получше (падение второго квартала текущего года соперничает с финансовым кризисом 1893-го).

Начало холодной войны резко обострило для Вашингтона угрозу со стороны социалистов, но вскоре ее удалось снять. Прежде всего благодаря грандиозному экономическому росту в послевоенный период, но внесли свою лепту и политический террор от сенатора Маккарти, и политический сыск от шефа ФБР Гувера.

В современной Америке трудно представить и то, и другое, и третье. Угроза для Окасии-Кортес и других товарищей исходит прежде всего от людей типа того же Безоса. Формально он один из крупнейших спонсоров демократов и владелец их важнейших «боевых листков» (к примеру, газеты Washington Post). Но он же станет главным пострадавшем, если призывы восходящей «звезды» демократов Окасии-Кортес к общенациональной забастовке достигнут цели.

Главными лозунгами такой стачки будут улучшение условий и увеличение оплаты труда для тех, кто работает в коронакризис, а главной ареной станет как раз-таки Amazon. Сверхдоходы компании, являющейся посредником между производителем и покупателем, понятны – при карантине торговля перешла в «посылочный» режим. Но Amazon известен и как «потогонка XXI века», где выстроена система эксплуатации младшего персонала с максимальными требованиями за минимальный прайс.

В конфликте между самым богатым человеком мира и какой-то активисткой из Конгресса, пусть даже превратившейся в федерального политика, разумнее ставить на первого. Но в долгосрочном плане рост популярности Кортес и DSA – это признаки более глобальных процессов и значительно более сильных чувств, чем желание надбавить несколько долларов в час на «минималку».

Это чувство – ненависть. Ненависть теряющих рабочие места американцев, обремененных кредитами на обучение студентов и семей из бывшего «среднего класса», которые теперь не в состоянии платить за жилье. В условиях пандемии эта ненависть распаляется сообщениями СМИ о том, как переживают общенациональный кризис богатые американцы – на уединенных ранчо с личными врачами, прислугой и новыми предметами роскоши (например, зафиксирован резкий рост продаж бриллиантов), скупаемыми просто от скуки.

Эта ненависть еще далека от градуса, который приводил к революциям в прошлом. Но ее вполне достаточно для того, чтобы политическая карта Америки стала перекраиваться сразу после того, как страна выйдет из карантина.

Кстати, одним из наиболее пострадавших от коронавируса, наряду с Нью-Йорком Окасии-Кортес, является штат Мичиган, представленный вторым активистом DSA в Конгрессе – дочерью палестинских арабов-иммигрантов Рашидой Тлаиб. Консервативные комментаторы США считают, что такое совпадение не сулит капиталистическому укладу страны ничего хорошего.

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