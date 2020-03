Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом Трамп поставил на кон судьбу Америки 25 марта 2020, 11:06

Сообщить об ошибке • Несмотря на резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дональд Трамп объявил о скором ослаблении, а впоследствии и полной отмене всех карантинных мер. Эта стратегия уже получила название «переоткрытия Америки», но многие уверены, что президент тем самым ведет страну к пропасти. У капитанов экономики другое мнение. Что победит − цена акций или ценность человеческих жизней? Как Италия потеснила Китай, став главным регионом коронавирусного бедствия, так теперь и саму Италию обещают потеснить Соединенные Штаты. Всего за сутки там выявлены более 10 тысяч зараженных, теперь их уже более 45 тысяч, а число умерших приближается к шести сотням. В ВОЗ подчеркивают, что США могут превратиться в новый очаг распространения инфекции, а главный хирург страны прогнозирует резкий всплеск эпидемии из-за того, что многие американцы игнорируют предписания властей и просьбы селебрити сидеть дома. Главный очаг эпидемии – Нью-Йорк, фактическая финансовая столица Запада. Коронавирус вынудил руководство штата ввести беспрецедентные меры карантина с закрытием не только школ и ресторанов, но и всех предприятий. Аналогичные меры предприняты в Калифорнии. В еще одном крупном штате – Флориде – держат руку на пульсе и готовятся к чрезвычайным мерам: пенсионеров там особенно много, американцы из среднего класса любят переезжать к океану под старость. Протестантские проповедники и врачи предрекают катастрофу. С проповедников станется, но к врачам поневоле прислушаешься, тем более что коронавирус проник даже на авианосец «Теодор Рузвельт». На этом фоне президент Дональд Трамп изъявил намерение снять ограничительные меры для всех, кроме пенсионеров – самой уязвимой для коронавируса категории населения. Это должно произойти к Пасхе, а Пасха в западном мире скоро – 12 апреля. В американских СМИ сложно найти статью об этой новости, в комментариях к которой не сообщили бы, что глава государства сошел с ума. Для Трампа это действительно крупная ставка, скорее всего, решающая в его политической судьбе. Но у него попросту нет другого выхода. Упомянутые Калифорния и Нью-Йорк дают четверть от ВВП страны. На четверть же, согласно аналитикам Goldman Sachs, во втором квартале сократится производство по всей стране. Обычно в резко негативных прогнозах пишут, что подобного не было со времен Великой депрессии, но во времена Великой депрессии подобного тоже не было – тогда рекорд падения был в 14% за квартал. Происходящее сейчас можно сравнить только с периодом Первой мировой войны. Из-за обесценивания акций в США стало на полмиллиона миллионеров меньше. Летит к банкротству легендарная The Boeing Company. Рынок услуг умирает на глазах. Страна падает в пропасть массовой безработицы, а дальше – хуже. «Люди будут погибать, будут тысячи суицидов, будет нестабильность». Это прогноз не от тех иностранных «доброжелателей», кто сулит США какую-нибудь катастрофу в среднем раз в месяц и никогда не угадывает. Это прогноз от самого президента Трампа. Кстати говоря, американская экономика неизбежно потянет вниз общемировую вместе с ценами на нефть. «Ближайшие перспективы ужасны», – утверждает старший экономический советник HSBC Holdings Стивен Кинг (тезка, а не родственник писателя). Другими словами, если хочется позлорадствовать, сейчас для этого максимально неудачный повод. Положение осложняется тем, что не имеющий аналогов в истории план спасения американской экономики, уже раздувшийся до немыслимых двух триллионов долларов (плюс еще четыре за счет кредитов федерального резерва), застрял на Капитолийском холме – две попытки утвердить его в сенате потерпели фиаско. Причина та же – коронавирус. Болезнь подхватил такой приятный человек, как сенатор Рэнд Пол, еще несколько законодателей находятся на карантине, а практика «кнопкодавства», сиречь голосования за отсутствующих депутатов, в США, мягко говоря, не приветствуется. Эту проблему можно было бы легко решить, если бы на стороне республиканского большинства выступили демократы, многие из которых в целом поддерживают тушение пожара деньгами для спасения спроса и рабочих мест. Но партия «ослов» пошла другим путем и предложила свои поправки к плану, которые к нынешнему кризису вообще никакого отношения не имеют. В частности, демократы требуют поддержать зеленую энергетику и прописать обязательства по сокращению выбросов углекислого газа для авиаотрасли, которая и без того находится на грани жизни и смерти. С нашей стороны границы подобное может показаться клоунадой, но это для американского парламента как раз таки нормальная практика – навешивать на бухгалтерию дополнительные вопросы. Вплоть до того, что, утверждая бюджет Пентагона, в документе могут прописать и новые санкции против «Северного потока – 2», и новые извинения перед коренными американцами, чтобы два раза не вставать. Но на сей раз такая тактика «сдержек и компромиссов» откровенно возмутила республиканцев – шантаж, мол, не пройдет. Подобное заливание экономики деньгами и так противоречит их идеологическим установкам, а тут еще оппоненты решили воплотить заветы Греты Тунберг. Так в блогах стала популярна следующая шутка: «Президент говорит, если демократы и республиканцы смогут договориться, мы избежим катастрофы», – «Значит, нам хана». Злые языки утверждают, что демократы специально тормозят процесс, чтобы подставить Трампа под удар и выиграть грядущие выборы. По большому счету это конспирология, но тормозят процесс именно демократы – этого не отнять. Поддерживающая их и ненавидящая Трампа либеральная газета The New York Times трижды меняла на своем сайте заголовок, изначально сообщавший о том, что Демпартия провалила принятие плана по спасению страны. Постыдно, конечно, но чего не сделаешь во благо «своих» в большой политике. Не дожидаясь окончания этой свары, Трамп пообещал отменить карантин и распечатать предприятия. А иначе – крах. С планом или без него. На эту тему «Вы не будете по меньшей мере какое-то время пожимать руки, но мы должны вернуть страну себе. Смотрите, много людей умирают от гриппа, но вы потеряете еще больше людей, если страна будет в сильнейшей рецессии или депрессии. Вы не можете просто прийти и сказать: давайте закроем Соединенные Штаты Америки, самое успешное государство в мире», – объясняет господин президент. О скором «переоткрытии Америки» он заявил на брифинге, а сутки спустя вместе с вице-президентом Пенсом два часа отвечал на возникшие в связи с этим вопросы телезрителей. Его мысль проста – лекарство не должно быть страшнее болезни, а оно страшнее, поэтому нужно выходить на работу. Кому-то – уже на следующей неделе. Риск огромен: по мнению ряда инфекционистов, так эпидемия может пойти «на второй круг» и спровоцировать коллапс в здравоохранении, когда на заболевших не хватает не то что медиков и аппаратов ИВЛ, а даже носилок. Однако Трамп не может ждать, ситуация для него прозрачна. Либо, пережив падение в первом и втором кварталах, экономика пойдет в рост в третьем, дав Трампу переизбраться президентом в четвертом. Либо экономический коллапс похоронит его надежды остаться в Белом доме. В сочетании со второй волной эпидемии – похоронит с гарантией, причем на фоне многих других похорон, к сожалению, уже не метафорических. Строго говоря, отменять и вводить карантин в США могут только губернаторы, однако Эндрю Куомо в Нью-Йорке, хотя и демократ, по этому вопросу поддерживает Трампа – кризис в самом большом городе страны не пощадит и его. Но в первую очередь это инициатива президента, и ему придется нести ответственность за свой выбор уже в ближайшем будущем. Пока у хозяина Белого дома есть основания бодриться – его усилия по противодействию вирусу и план по раздаче денег (до двух с половиной тысяч на семью) оценили в народе: согласно Gallup, рейтинг одобрения главы государства сейчас превышает рейтинг неодобрения, чего за все время президентства Трампа не было еще никогда. Его анонс отказа от карантина также возымел действие: после обвала нескольких дней подряд ведущие фондовые индексы США закрылись ростом в 8–11%. Но если Трамп ошибся в главном, если преждевременный выход из карантина загонит США в еще более острый кризис, для него как для политика все будет кончено.

