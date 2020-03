Коронавирус стал для Пентагона опаснее России Америка падает в пропасть массовой безработицы 20 марта 2020, 19:00

Сообщить об ошибке • Ведущая экономика планеты - Соединенные Штаты - начинает ощущать на себе чудовищные последствия распространения пандемии коронавируса. Кризис коснется десятков миллионов американцев - уже сейчас статистика фиксирует признаки начала массовой безработицы. Что происходит с рабочими местами американцев и к каким последствиям это приведет? Некоторое время назад словосочетание «экономический кризис в США» можно было встретить на заокеанских алармистских сайтах, рассказывающих о конце света, заговоре иллюминатов и заодно приторговывающих наборами для выживания. Однако в четверг вечером о наступлении экономического и финансового кризиса в Соединенных Штатах на весь мир официально протрубил Bank of America. По прогнозу ведущих аналитиков одного из крупнейших инвестиционных банков США, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 американская экономика погрузилась в рецессию. Одновременно будут зафиксированы ежеквартальное падение ВВП, общее сокращение экономики, падение потребительского спроса и – одна из самых больных тем внутренней политики – резкий скачок безработицы. «США ожидает ужасный второй квартал, и в марте страна может потерять до одного миллиона рабочих мест», – заявил во вторник в эфире CNN Кевин Хассетт, бывший экономический советник Трампа. Месяц назад, 20 февраля, 49% американцев (согласно Rasmussen Reports) разделяли точу зрения о том, что с момента избрания в ноябре 2016 года президентом Дональда Трампа национальная экономика чувствовала себя хорошо, тогда как ухудшение увидели только 24% участников опроса. Но уже 18 марта Институт Гэллапа фиксирует резкое (на 19 пунктов) падение индекса экономической уверенности американцев: с +41 в феврале до +22 в марте. Индекс экономической уверенности основан на оценке американцами текущих экономических условий и их представления о том, улучшается или ухудшается самочувствие национальной экономики. Индекс имеет теоретический максимум +100 и теоретический минимум -100, поэтому текущий индекс +22 указывает, что американцы по-прежнему все еще склонны позитивно оценивать состояние экономики (опрос проводился до последних новостей с рынка труда). Однако подобного резкого падения сотрудники Гэллапа не фиксировали с начала рецессии в феврале 2001 года. Борясь с последствиями финансового кризиса 2008 года, администрация президента Обамы особое внимание уделяла показателям безработицы. Возможно, в том числе поэтому к концу второго срока пребывания в Белом доме 44-го президента США безработица опустилась ниже психологической отметки в 5% и составила 4,6%. Достигнуто это было в том числе и некоторыми манипуляциями с государственной статистикой. Официальные показатели безработицы публиковались согласно схемы U-3, которая не учитывала тех людей, которые перестали получать пособия по безработице (в разных штатах они выплачиваются разное количество времени), при этом не нашли работу, но из числа безработных уже были удалены. Независимые экономисты предпочитают схему U-6, учитывающую «структурных» безработных американцев, кто давно лишился право на пособие, но не получил работу, а также частично занятое население, продолжающее искать работу. На основании данных U-6, экономисты получали цифру в 9,3% и даже несколько выше. На эту тему Дональд Трамп активно взялся за безработицу и год назад довел ее, согласно официальным данным, до фантастического для рыночной экономики показателя в 3,6%. Это стало мощнейшим аргументом в избирательной кампании действующего президента, и о своих успехах в этой области Трамп не уставал напоминать со сцены буквально в каждом своем выступлении. Но, кажется, после событий этой недели Трампу придется о нем забыть. Внезапно оказавшиеся без работы американцы обрушили государственные сайты, регистрирующие желающих получить пособие по безработице. О проблемах с неработающими сайтами пользователи сообщали изо всех уголков США: от Орегона до округа Колумбия. Во вторник губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил на пресс-конференции, что в понедельник в штате было зафиксировано «рекордное количество заявлений на получение пособия по безработице», что привело к краху системы. По мнению агентства Bloomberg, серьезность происходящих событий помогает понять исторический контекст: последний раз подобный наплыв желающих получить пособия был зафиксирован в 2005 году во время урагана «Катрина» и с началом «Великой рецессии» в 2007 году. Согласно стостраничному плану федерального правительства, озвученному Трампом в конце прошлой недели, пандемия коронавируса на территории США способна затянуться до 18 месяцев за счет нескольких волн распространения COVID-19, что может привести к дефициту многих товаров и серьезным проблемам для национального здравоохранения. В связи с этим специалисты уже предложили т.н. «социальное дистанцирование» в самом крайнем его проявлении, подразумевающим как пребывание американцев преимущественно дома, так и сведение к минимуму близких контактов с людьми. Одними из первых социальное дистанцирование ощутили на себе работники сферы обслуживания: магазины, бары, рестораны и отели добровольно закрываются на неопределенный срок или меняют график работы, сокращая персонал. По данным ресурса OpenTable, количество мест в американских ресторанах и количество посетителей уже сократилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и снизилось более чем на 20%, начиная с 10 марта. Национальная ассоциация ресторанов США обратилась к правительству и Конгрессу за помощью, утверждая, что в течение трех следующих месяцев отрасль столкнется с сокращением доходов на 225 миллиардов долларов и потеряет от 5 до 7 миллионов рабочих мест. Полный экономический эффект, по мнению ассоциации, составит 675 миллиардов долларов, потому что каждый доллар, потраченный американцами в ресторанах, создает дополнительные 2 доллара в других секторах экономики. С аналогичными просьбами о налоговых льготах, субсидиях и грантах к правительству обратились американские авиакомпании, ассоциации туристического и гостиничного бизнеса. Между тем, только в Огайо, где в минувшее воскресенье была объявлена чрезвычайная ситуация из-за 67 подтвержденных случаев коронавируса и закрыты все бары и рестораны, в течение недели зафиксировано увеличение на 592% числа обратившихся за пособием жителей штата. Аналогичная ситуация наблюдается и в других штатах. Например, в Коннектикуте за пособиями на неделе обратилось в десять раз больше людей, чем семью днями раньше. В четверг стало известно о том, что Simon Property Group, крупнейший владелец торговых центров в стране, закрывает все 209 торговых объектов из-за вспышки коронавируса. В среду Walmart объявил, что по той же причине сокращает часы работы магазинов во второй раз за неделю. Но страдает не только сфера услуг: проблемы возникли у обрабатывающей и автомобильной промышленности США. На неделе автопроизводители «большой тройки» – Ford, General Motors и Fiat Chrysler – приостановили производство «в интересах защиты рабочих от вспышки коронавируса». По подсчетам Associated Press, 150 тысяч человек будут вынуждены отправиться в незапланированный отпуск. Любопытно, что любимец всей Америки Илон Маск до сих пор не остановил калифорнийский завод по производству электромобилей, а его заболевшие, неспособные работать или напуганные коронавирусом работники, как сообщает Business Insider, могут сидеть дома. Но - только в счет своего оплачиваемого отпуска, более того, они могут «одолжить» до 80 часов в счет будущих оплачиваемых отпусков. Леволиберальная американская пресса может не простить такого вопиющего попрания идеалов. Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенаторов, что пандемия коронавируса способна увеличить безработицу в США до 20%, что при численности рабочей силы в 160 миллионов человек означает внезапный скачок сразу на 33 миллионов безработных. По некоторым сведениям, во времена Великой депрессии, в 1933 году, безработица составляла 25%. По оценке Брукингского института (Вашингтон), более 50 миллионов американцев в возрасте от 18 до 64 лет считаются низкооплачиваемыми и низкоквалифицированными рабочими, имеют непреодолимые долги и ограниченные сбережения, именно поэтому они наиболее уязвимы вследствие утраты рабочих мест. Между тем, совместный опрос NPR, PBS NewsHour и Marist от 13-14 марта показал, что COVID-19 уже бьет по кошелькам американцев: каждая пятая семья в США столкнулась с увольнением или сокращением рабочих часов кого-то из своих членов. Интересно, что по-своему пострадали и гуманитарные организации: они не могут раздать еду нуждающимся, так как катастрофически не хватает волонтеров, в которых раньше никогда не было недостатка. В этих условиях вслед за Bank of America экономисты Goldman Sachs и Morgan Stanley также признают начало рецессии. «Сегодня мы предполагаем, что ВВП во втором квартале упадет на 10% в годовом исчислении, после падения на 2% в первом квартале», – заявил Ян Шепердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics. Он допускает потерю десяти миллионов рабочих мест в течение следующих двух-трех кварталов. Неизвестно, поможет ли американским безработным пакет финансовых стимулов, предложенный администрацией Трампа, но уже сейчас ясно, что американская экономика и рынок труда, возможно, претерпят значительные изменения. «Чтобы остановить коронавирус, нам необходимо радикально изменить практически все, что мы делаем: как мы работаем, занимаемся спортом, общаемся, делаем покупки, следим за своим здоровьем, учим наших детей, заботимся о членах семьи, – утверждает в статье для журнала Массачусетского технологического института публицист Гидеон Личфилд. – Мы все хотим, чтобы все вокруг быстрее пришло в норму. Но большинство из нас, вероятно, еще не осознали – но скоро это произойдет, – что через несколько недель или даже несколько месяцев ситуация не нормализуется. Некоторые привычные вещи никогда не станут прежними». В последние недели и дни складывается впечатление, что инфекция COVID-19 оказалась настоящим «черным лебедем», взорвавшим пузырь глобальной экономики, торговли и либерального миропорядка. Посредством жесткого кризиса ведущие центры силы пытаются переформатировать весь мировой уклад. Всем нам придется адаптироваться к новому образу жизни, работать и налаживать отношения. Как и во времена всяких перемен будут те, кто потеряют больше других, и те, кто уже потерял слишком много. И на этот путь американцам пришлось вступить одними из первых.

