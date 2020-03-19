Трамп объявил о применении экспериментального лечения коронавируса

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США в экспериментальном порядке планируют применять гидроксихлорохин (плаквенил) для лечения коронавируса.

«Лекарство гидроксихлорохин применяют для лечения малярии и артритов, очень сильное лекарство. Препарат показал очень обнадеживающие результаты [в лечении COVID-19]. Мы намерены немедленно сделать препарат доступным», – сказал Трамп, передает ТАСС.

По его словам, испытания препарата продолжаются.

«Другой препарат (компании) Gilead Remdesivir, предназначенный для других целей, показал очень хорошие результаты в борьбе с этим вирусом. Это лекарство скоро должно быть одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)», – сказал глава Белого дома.

Кроме того, ранее Трамп подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса США законопроект с программой смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны.

В рамках законопроекта из бюджета будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которые пострадали от вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания. Инициатива также призвана смягчить некоторые экономические трудности, предоставив финансовую помощь тем, кто в наибольшей степени пострадал от кризиса, включая пособия по безработице.

Будут выделены деньги на оплачиваемый отпуск по болезни, а средства на отпуск по семейным обстоятельствам будут увеличены. Инициатива также обеспечит каждого американца правом на бесплатное обследование на выявление коронавируса, даже если у него нет страховки.

Напомним, в США за последние два дня число заболевших коронавирусом удвоилось и составило 10 тыс. человек.