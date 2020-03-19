Число зараженных коронавирусом в США удвоилось за два дня

В США число зараженных коронавирусом превысило 10 тыс. человек, сообщают СМИ.

Число зараженных практически удвоилось за последние два дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.