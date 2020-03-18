Коронавирусом в мире заболели более 200 тыс. человек

В мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В ВОЗ поступили сообщения более чем о 200 тысячах случаев, свыше 8 тысяч человек умерли», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в мире заразились 179 тыс. 112 человек, умерли 7 тыс. 426.

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем.

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