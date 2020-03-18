Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем

Президент Владимир Путин заявил, что Россия нарастит усилия по предупреждению распространения коронавируса.

«Созданная рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы Собяниным будет постоянно мониторить через руководителей регионов, помимо мониторинга через министерство здравоохранения и соответствующие структуры на местах», – сказал Путин в среду на встрече с общественностью республики Крым и Севастополя, передает «Интерфакс».

«Мы будем наращивать эти усилия (по предупреждению распространения коронавируса), потому что контактов очень много», – заявил Путин.

Касаясь нынешней ситуации с коронавирусом в России, Путин сказал: «Слава Богу, у нас в целом пока все под контролем. Надеюсь, так и будет в дальнейшем».

Путин призвал не верить каким-либо вбросам и распространению фейков по ситуации с коронавирусом, заявив, что официальные органы власти предоставляют «оперативную, максимально полноценную и абсолютно достоверную информацию».