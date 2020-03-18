Коронавирусом за сутки в мире заразились свыше 11 тыс. человек

За последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475 человек, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек, передает РИА «Новости».

Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.

Также в отчете говорится, что за последние сутки вирус обнаружили восьми новых странах.

Напомним, что коронавирус распространился на всю Европу.

При этом в России ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии выявлено 114 случаев, пятеро выздоровели.

На ваш взгляд Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса? Сообщу властям

Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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