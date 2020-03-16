Россия закроет въезд для иностранцев

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцам, сообщило российское правительство.

Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией. Премьер отметил, что меры России по ограничению въезда иностранцам соответствуют рекомендациям ВОЗ и вызваны особыми обстоятельствами. Он подчеркнул, что меры носят временный характер, передает РИА «Новости».

Ограничения не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц.

Кроме того, Мишустин и главы правительств ряда стран СНГ договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой коронавирусной инфекции.

В понедельник в Москве и Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек для предотвращения распространения коронавируса. Также в столице закрыты школы, в том числе спортивные, и учреждения дополнительного образования – до 12 апреля.

Министерство культуры России рекомендовало подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий, также иностранцам временно запрещено посещение учреждений культуры.

В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей.

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