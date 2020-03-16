Минкультуры рекомендовало временно ограничить массовые культурные мероприятия

Министерство культуры России рекомендует подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса Covid-2019, сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

«В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) министерство культуры Российской Федерации предписывает учреждениям культуры федерального ведения усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Соответствующий приказ подписан 16.03.2020 министром культуры РФ Ольгой Любимовой и направлен в подведомственные учреждения Минкультуры России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Указывается, что рекомендательное письмо направлено главам регионов России и в организации, которые «осуществляют публичную демонстрацию фильмов».

Также Минкультуры вводит временный запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами.

«В течение суток совместно с Союзом театральных деятелей, руководителями ведущих театральных и музыкальных учреждений будут приняты решения по введению комплекса неотложных мер с целью сохранения здоровья зрителей», – сообщает ведомство.

Между тем, театр им. Вахтангова уже принял решение об отмене всех спектаклей на своих площадках с 17 марта до 10 апреля.

«В связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории России и, в частности, в Москве, а также во исполнение указа мэра Москвы Сергея Собянина... от 16 марта... с 17 марта до 10 апреля все спектакли на сценических площадках Театра имени Евгения Вахтангова отменяются», – говорится в сообщении.

Кроме того, Большой театр по указу мэра также отменил все спектакли до 10 апреля. Кроме того, отменяются гастроли всех зарубежных артистов.

Напомним, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 10 апреля запрещаются любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.