В Москве запретили мероприятия в помещениях с участием более 50 человек

До 10 апреля в Москве запрещаются любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек, следует из указа мэра российской столицы Сергея Собянина.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно», – сообщил Собянин на своем сайте.

Запрет действует до 10 апреля.

Также Собянин на фоне распространения коронавируса поручил департаменту труда и соцзащиты предложить допмеры адресной социальной поддержки граждан, передает РИА «Новости».

Кроме того, требование о самоизоляции на 14 дней для прибывающих из других стран в Москву распространили на тех, кто приезжает из США, Британии, ЕС, Украины, Белоруссии и всех государств Европы.

Также в указе говорится о закрытии в столице общеобразовательных школ, спортивных школ и учреждений дополнительного образования с 21 марта до 12 апреля, а всех работодателей Москвы обязали измерять температуру тела работников и временно отстранять тех, у кого она повышена. Кроме того, в наземном транспорте Москвы отменили продажу билетов водителями.

Напомним, число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Всего в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.

Отметим, что в других странах также вводятся похожие ограничения. В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали в течение следующих восьми недель не проводить мероприятия с числом участников более 50 из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Все массовые мероприятия отменила Бельгия, отказаться от них призвала и канцлер Германии Ангела Меркель. В Австралии запретили мероприятия с участием более 500 человек.

В Италии нельзя выходить из дома без острой необходимости, при этом нужно иметь при себе особый документ и справки от работодателя или врача. Власти Украины запретили проведение публичных мероприятий численностью более 200 человек, а в Великобритании запрещено выходить из дома людям старше 70 лет.