В США рекомендовали отменить мероприятия с участием более 50 человек

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали в течение следующих восьми недель не проводить мероприятия с числом участников более 50 из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

«ЦКПЗ рекомендуют организаторам в следующие восемь недель отменить или перенести события, на которых могут присутствовать более 50 человек, по всей территории США», – приводит текст заявления ЦКПЗ ТАСС.

В ЦКПЗ уточнили, что рекомендации касаются таких мероприятий, как конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные события и свадьбы. Ограничения не относятся к функционированию школ, университетов и компаний.

Согласно последним данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах увеличилось до 3010, умер 61 человек. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного, сообщила телекомпания CNN в воскресенье.

В прошлую среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим американский лидер Дональд Трамп запретил въезд в США из стран Европы, а также ввел в Соединенных Штатах общенациональный режим ЧС.

Напомним также, в связи с угрозой распространения вируса все массовые мероприятия отменила Бельгия. Отказаться от массовых мероприятий призвала канцлер Германии Ангела Меркель. В Австралии запретили мероприятия с участием более 500 человек. В Москве ограничили численность массовых мероприятий 5 тысячами человек.

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