США запретили въезд из Европы

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12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 05:29  |  vz.ru
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Как лучше всего пережить валютную панику

Накопленных резервов ФНБ России хватит на шесть летФото: Петр Ковалев/ТАСС
Мир переживает наступление сразу двух «черных лебедей» – коронавирус и провал нефтяной сделки России с Саудовской Аравией. Шоковый обвал на рынке нефти, а следом и резкое ослабление рубля могут иметь серьезные последствия для России. Что это означает для национальной экономики и к чему готовиться простым россиянам? Подробности...
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Почему Трамп отказался отмечать День Победы в Москве

Трамп известен своей любовью к мероприятиям с ветеранами, но только американскими ветеранамиФото: Judith WHITE/Zuma/ТАСС
Трамп не раз давал понять, что ему нравится идея прилететь в Москву для празднования 75-летия Победы. Правда, сразу он приглашения не принял и взял время на раздумья: ответ-де зависит от ситуации в его стране и от предвыборной кампании. Теперь ответ пришел − в визите отказано, символического воссоединения антигитлеровской коалиции не случится. Является ли это оскорблением для России? Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Турецким беспилотникам приписали фантастические успехи в Сирии

Турция в последние годы стала одним из лидеров по производству ударных БПЛАФото: baykarsavunma.com
Турция активно хвастается итогами боев в Сирии – турецкие БПЛА якобы нанесли гигантские потери сирийской армии и даже уничтожили сразу восемь комплексов «Панцирь». Некоторые аналитики употребляют выражение «Турция показала России, как надо воевать в XXI веке». Действительно ли турецкие беспилотники показали себя в небе Сирии столь впечатляющим образом? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Рискну предположить, что у Путина совсем иные цели, чем сохранение собственной власти. И главной из них является стратегическая – оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после него. Подробности...
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К нефтяной войне в Кремле были готовы

Владимир Добрынин, журналист
Для России мало что изменилось: снижение стоимости бочки нефти легко покрывается увеличением поставок сырья заграничным партнерам – объемы долларов и евро, притекающих в страну, останутся на прежнем уровне. А рублевые поступления в бюджет даже увеличатся. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Москва выдержала турецкую проверку «на слабо»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция отступила и поняла, что Россия – не «еда», а как минимум равный партнер. Вопрос только в том, насколько долго в Турции будут помнить об этом уроке и как скоро снова решат испытать Кремль. Подробности...
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              США запретили въезд из Европы

                 12 марта 2020, 04:39
              Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/
              Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

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              Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней, сообщил американский президент Дональд Трамп.

              «Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней», – приводит его слова РИА «Новости».

              Трамп уточнил, что новые правила вступят в силу с полуночи пятницы.

              При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

              Кроме того, меры не коснутся «масштабной торговли товарами и грузами», поступающими в США, сообщил Трамп.

              На ваш взгляд

               
              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?


              Обсуждение: 124 комментария

              Американский лидер раскритиковал Евросоюз за недостаточное реагирование на распространяющийся вирус. По его словам, ЕС мог бы взять пример с США и ограничить поездки из Китая и «других горячих точек».

              Трамп подчеркнул, что США предприняли «беспрецедентные меры» по реагированию на распространение вируса. Он назвал это «самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории».

              «Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус», – заключил Трамп.

              Ранее режим ЧС из-за коронавируса ввели в столичном округе Колумбия в США.

              По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1 тыс. 162 человек, умерли 37 человек.

              Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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