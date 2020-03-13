Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. Об этом американский лидер объявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Я официально объявляю сегодня общенациональную чрезвычайную ситуацию. Данная мера открывает доступ к выделению 50 млрд долларов – значительным средствам – для штатов, территорий и местных властей для борьбы с этим заболеванием», – приводит его слова ТАСС.

Право вводить чрезвычайное положение в США принадлежит президенту. Общенациональный режим ЧС вводился на американской территории более полусотни раз.

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В среду Всемирная организация здравоохранения констатировала пандемию COVID-19. После этого Трамп запретил въезд из Европы в США. Американский лидер резко раскритиковал американское здравоохранение за неэффективность систем диагностики.

По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.

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