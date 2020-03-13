Меркель призвала немцев отказаться от массовых мероприятий

Правительство Германии рекомендует отказаться от необязательных мероприятий с числом участников менее 1 тыс. человек, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы – федеральное правительство и федеральные земли – дополнительно к отмене мероприятий свыше 1 тыс. человек решили, что следовало бы отказаться от необязательных мероприятий, рассчитанных на менее 1 тыс. человек. Это призыв к каждому», – приводит слова Меркель ТАСС.

Согласно последним данным института имени Роберта Коха, в четверг число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 2369 против 1567 случаев в среду. Эпицентром распространения вируса стала федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия с 688 случаями заражения.

У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями. Умерли от последствий коронавируса пятеро жителей ФРГ.

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Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы. Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

При этом в Германии закрытие границ сочли неэффективным средством для борьбы с коронавирусом.

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