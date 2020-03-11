Россия ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией

Россия временно ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской республики, Федеративной республики Германия, Королевства Испания, Французской республики и в обратном направлении», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

При этом Россия сохранит регулярные рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно. Они будут осуществляться через международный аэропорт Шереметьево (терминал F). Также исключением будут чартерные рейсы, перевозящие в эти страны их граждан и других иностранцев, а также перевозящие россиян на родину до их полного вывоза из вышеназванных стран.

Кроме того, с 13 марта вводится временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных виз, отметили в оперштабе.

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Федеральным органам власти и субъектам рекомендовано сократить число массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, проводить их, по возможности, в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Федеральным органам власти также рекомендовано отменить командировки за границу, за исключением неотложных поездок для исполнения поручений президента Владимира Путина и правительства.

Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.