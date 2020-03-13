Бельгия отменила все массовые мероприятия и ввела общенациональный карантин

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности объявила о введении в стране полного общенационального карантина отмене всех массовых мероприятий.

«Бельгия перешла к третьей фазе реагирования на пандемию коронавируса, которая подразумевает общегосударственный карантин – отмену всех массовых мероприятий: спортивных, культурных, фольклорных, независимо от того, являются ли они частными или публичными, вне зависимости от их численности. Мы переходим на федеральный уровень кризисного управления», – приводит слова премьер-министра Бельгии ТАСС.

Будут закрыты рестораны, кафе и дискотеки, культурные и учебные заведения, всем компаниям «рекомендовано перевести персонал на работу на дому».

Учащиеся средних и высших учебных заведений переводятся на дистанционное обучение. Новые меры «вступают в силу в полночь с пятницы на субботу и будут действовать до 3 апреля».

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В больницах введен в действие план экстренной эпидемиологической готовности. Медучреждения получили указание начать освобождение мест – отложить все несрочные госпитализации и операции, выписывать пациентов, которые могут завершить лечение на дому. Утвержден список из примерно 100 больниц, которые будут специализироваться на приеме и лечении зараженных коронавирусом.

Тем временем телеканал RTBF сообщил, что все университеты и значительная часть школ Бельгии, не дожидаясь решений Брюсселя, самостоятельно объявили о закрытии на шесть недель – до 18 апреля, то есть до конца официальных пасхальных каникул (с 6 по 17 апреля), их учащиеся переведены на дистанционное обучение. Бельгийская католическая церковь объявила о прекращении крупных религиозных церемоний, включая венчания и похороны.

Кроме того, бельгийские суды по меньшей мере на месяц отложили большинство процессов и рассмотрение всех несрочных дел. По информации бельгийского франкоязычного издания La Derniere Heure, ранее случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в тюрьмах.

Общее число зараженных в Бельгии выросло на 85 человек и достигло 399, три человека умерли.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы. Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев отказаться от массовых мероприятий.

В Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек. Режим повышенной готовности из-за коронавируса объявили в Подмосковье. Ограничения на проведение международных мероприятий ввели в Белоруссии.

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