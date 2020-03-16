В России оперативно выявили 93 случая коронавируса

На территории России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели, 79 находятся в стационаре, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что из 93 заболевших коронавирусом 86 – это завозные случаи, остальные – контактные, передает РИА «Новости».

По словам Голиковой, в России в сутки производится до 100 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса. Она поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в своих лаборатории.

Голикова также отметила, что около 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом. Они абсолютно здоровы, передает ТАСС.

Во всех медучреждениях создан двухнедельный запас лекарственных препаратов для лечения коронавируса, сообщила Голикова. По ее словам, Минтруд пересмотрит порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане не теряли доход в случае карантина по коронавирусу.

Ранее премьер России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.

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