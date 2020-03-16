Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железной дороге

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.

«Дано поручение расширить возможности для таких обследований в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что меры правительства Москвы по противодействию коронавирусу обоснованные, и важно учесть опыт столицы в регионах.

«Власти Москвы, понимая всю серьезность существующей угрозы, первыми – и, что особенно важно, инициативно – приняли целый комплекс упреждающих мер. Все эти решения московского правительства были обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни здесь», – сказал Мишустин.

Он отметил, что крайне важно учесть этот опыт в работе каждого региона. Он попросил мэра Москвы Сергея Собянина помочь коллегам из регионов.

«Прошу вас прямо завтра провести селектор с губернаторами, чтобы без проволочек и промедления приступить к конкретным действиям», – обратился премьер к Собянину.

Кроме того, Мишустин сообщил, что подписал поручение по первоочередным мерам для противодействия распространению коронавируса.

«Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса будет работать ежедневно, он призван наладить координацию всех уровней власти», – сообщил премьер.

Он также подчеркнул, что люди должны получать актуальную информацию о коронавирусе, иначе начинают возникать невероятные слухи.

«Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков», – сказал Мишустин.

Мишустин в понедельник возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. До конца вторника он поручил подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.

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