Мишустин поручил подготовить план действий в связи с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.

«Поручаю до конца дня вторника подготовить план первоочередных действий, который в том числе должен включать следующие меры. Первое - это меры поддержки отрасли торговли, позволяющие сформировать достаточно надежный запас товаров первой необходимости. Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач», – передает ТАСС слова Мишустина на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, надо также упростить процедуру поставок как внутри страны, так и из-за границы.

«С завтрашнего дня сроком на один месяц надо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне зеленый коридор для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами», –добавил он.

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать специальный фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.



«Также поручаю вам, Татьяна Алексеевна, совместно с Антоном Германовичем Силуановым создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.



Он рассказал также, что рост количества заболевших коронавирусом в России в последние дни происходит за счет близких людей тех, кто уже болеет.

«Коронавирус – одна из разновидностей респираторных заболеваний, но пока еще малоизученная. К нам этот вирус завезли те, кто приехал из стран, где он уже распространился. Рост числа заболевших в России, который мы наблюдаем в последние дни, происходит уже за счет их близких или тех, с кем они контактировали», – сказал Мишустин.

Напомним, ранее в понедельник Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Согласно распоряжению правительства, основными задачами координационного совета являются рассмотрение проблем и угроз, связанных с вирусом, выработка предложений по борьбе с ним, организация органов власти для реализации мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом.

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