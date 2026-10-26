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Цена нефти Brent опустилась ниже 111 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в понедельник снизились более чем на 1%, следует из данных торгов.
Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1,1% относительно предыдущего закрытия – до 110,6 доллара за баррель, в ходе торгов котировки опускались до минимума в 110,08 доллара.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели сильнее – на 1,31%, до 101,96 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent впервые с 19 марта превысила отметку в 117 долларов за баррель.